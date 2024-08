DIRETTA SAMPDORIA COMO (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Pronti a vivere la diretta Sampdoria Como, possiamo ricordare che nello scorso campionato – che era ovviamente quello di Serie B – i lariani erano riusciti a non perdere contro i blucerchiati, vincendo la partita di andata al Sinigaglia e pareggiando poi a Marassi verso la fine della stagione regolare, un punto prezioso per la promozione conquistato a otto minuti dal 90’ grazie a Patrick Cutrone, che aveva impattato il vantaggio firmato da Fabio Borini. Il Como però non ha una tradizione straordinaria contro la Sampdoria, e a dire il vero queste due squadre non si sono affrontate troppe volte in epoca recente; nell’agosto di dieci anni fa spicca anche una sfida nel terzo turno di Coppa Italia.

Eravamo ancora al Luigi Ferraris e la Sampdoria si era imposta per 4-1: allenata da Sinisa Mihajlovic, aveva trovato una bellissima tripletta di Eder e il sigillo di Manolo Gabbiadini, per il Como Giuseppe Le Noci aveva temporaneamente accorciato le distanze su rigore. I lariani non battono la Sampdoria fuori casa dal settembre 1986, in Serie A, con la rete di Enrico Todesco; finalmente arriva il momento in cui le due squadre si ritrovano e sarà interessante scoprire come andrà questo primo turno di Coppa Italia, noi mettiamoci subito comodi e lasciamo parlare il campo perché la diretta Sampdoria Como prende il via tra pochi minuti! (agg. di Claudio Franceschini)

SAMPDORIA COMO STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: DOVE VEDERLA?

Dove si potrà vedere la diretta tv di Sampdoria Como? La risposta è presto detta: sul canale 20 del digitale terrestre, sull’anonimo canale (Mediaset 20) dato che l’emittente televisiva detiene i diritti per tutti gli incontri di Coppa Italia.

Se per caso non fosse possibile per voi accedere alla visione televisiva del match, non ci sono problemi dato che l’app Infinty è disponibile su smartphone, tablet e computer.

SAMPDORIA COMO, GARA APERTISSIMA

Due squadre da mille spunti per un 32esimo di finale tra i più interessanti dell’intero tabellone. La diretta Sampdoria Como, in programma domenica 11 agosto 2024 alle ore 20:45, è senza dubbio una sfida aperta a qualsiasi risultato.

I blucerchiati di Andrea Pirlo avevano iniziato male il pre-campionato in termini di risultato, perdendo di misura contro i tedeschi del BFC Dynamo, ma poi si sono ripresi vincendo contro Magdeburg, Jena e Empoli, quest’ultima con le reti di Coda e Benedetti.

Il Como ha giocato ben sei amichevoli, con avversari molto diversi l’uno dall’altro. Dalla sconfitta per 1-0 con il Wolverhampton allo 0-0 con il Wolfsburg, passando per il ko contro l’Al Hilal e i tre successi contro Las Palmas, Cagliari e Linz.

C’è tanta curiosità per vedere il Como, società che ha investito tanto sul mercato mettendo a referto gli acquisti tra gli altri di Belotti, Dossena, Strettezza, Braunoder, Reina, Moreno, Mazzitelli, Varane, Aureo e Engelhardt: quasi una squadra intera.

SAMPDORIA COMO, LE PROBABILI FORMAZIONI

.Le probabili formazioni Sampdoria Como rendono ancora più interessante l’avvicinamento alla gara. I blucerchiati di Andrea Pirlo si schierano secondo il modulo 3-4-2-1 con Ghidotti in porta difesa da Bereszynski, Romagnoli e Vulikic. Nella zone nevralgica del campo ci saranno Bellemo e Yepes mentre Venuti e Ioannou agiranno larghi. L’ex Inter Akinsanmiro farà coppia con Tutino dietro all’unica punta Coda. Il Como invece si disporrà secondo il 4-2-3-1. Tra i pali ci sarà Audero con davanti a sé Iovine a destra, Varane a sinistra e il duo Dossena-Moreno al centro. In mediana ci saranno Mazzitelli e Braunoder, due dei nuovi acquisti. Sulla trequarti Strefezza, Cutrone e Da Cunha daranno una mano a Belotti.

SAMPDORIA COMO, LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Se volete scommettere sulla sfida Sampdoria Como, ecco tutto ciò che c’è da sapere. Il 2 fisso è dato a 2.30, più basso rispetto alla X a 3.30 e l’1 in favore della Samp a 3. Insomma, a fare la differenza per i book non sarà il fattore casa bensì quello della categoria.

Per ciò che concerne i gol, l’Over 2.5 è dato a 1.95 contro l’1.90 dell’Under, segno opposto. Per quanto riguarda il segno Gol, entrambi a segni, è offerto a 1.75 mentre il No Gol a 2.