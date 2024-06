Varane al Como/ Il colpo di calciomercato si avvicina: incontro tra difensore e società (29 giugno 2024)

VARANE AL COMO, LA SITUAZIONE: IL DIFENSORE APRE AI BIANCOBLU

I sogni sono desideri, ma a volte diventano realtà. Raphael Varane, difensore attualmente svincolato, potrebbe andare a giocare al Como, squadra neopromossa. Il più volte campione di tutto, complice il passato da protagonista al Real Madrid, ha calato il proprio appeal calcistico durante la parentesi non fortunatissima con il Manchester United.

Sembra incredibile vedere un giocatore di questo calibro accettare l’offerta di una squadra neopromossa, ma il Como sta dimostrando di voler fare qualcosa di grande e dalla sua ha anche Cesc Fabregas: il tecnico comasco ha grande voce in capitolo sulle trattative proprio grazie al suo status.

Come detto, Varane ha deciso con lo United di non rinnovare il proprio contratto, rimanendo così svincolato e libero di accordarsi con chiunque voglia. Naturalmente le offerte sono arrivate, sia dall’Europa che dall’Arabia, ma questa del Como potrebbe aver colpito in particolare Varane.

VARANE AL COMO, PROSSIMA SETTIMANA CI SARÀ L’INCONTRO

Varane al Como, non è più solo una suggestione. Ora la trattativa entra nel vivo, soprattutto dopo la decisione del difensore di aprire ai biancoblu. Infatti, come racconta Gianluca Di Marzio, il giocatore 31enne sarà a Como la prossima settimana per farsi un’idea più chiara della situazione.

L’incontro sarà con la dirigente comasca e naturalmente Cesc Fabregas, senza dubbio uno degli aghi della bilancia sulla riuscita o meno di questo trasferimento che in ogni caso farebbe storia. Per Varane, dopo la chiacchierata con la società, sarà tempo di visitare le strutture e decidere se questa strada potrebbe giovare alla sua carriera.

