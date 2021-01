Diretta/ Sampdoria Empoli (Primavera) streaming video e tv. Per risalire la china

Sampdoria Empoli, in diretta dallo stadio Riccardo Garrone di Bogliasco, in programma martedì 26 gennaio 2021 alle ore 15.00, sarà una sfida valevole per il recupero della quarta giornata d’andata nel campionato Primavera 1. Le due squadre si affrontano in questo recupero col chiaro obiettivo di voler provare a risalire la china in classifica: finora solo 4 punti per i blucerchiati in 4 partite disputate, le stesse dei toscani che hanno però racimolato solo 3 punti. Nello scorso weekend il campionato Primavera è tornato finalmente in campo e la Sampdoria ha potuto festeggiare la sua prima vittoria stagionale, espugnando il campo dell’Ascoli. 1-3 in casa dei marchigiani con i gol di Prelec, Montevago e Di Stefano che hanno rappresentato un acuto importante anche per l’attacco della squadra, che aveva realizzato un solo gol nelle precedenti 3 partite disputate. E’ caduto invece in casa l’Empoli, sorpreso 0-2 dal Bologna. I toscani hanno subito nei primi 22′ di gioco i gol che sono costati la sconfitta, manifestando a loro volta problemi di sterilità offensiva. L’8 marzo scorso l’Empoli si è imposto vincendo 0-2 nell’ultimo precedente tra le due squadre in casa della Sampdoria nel campionato Primavera.

DIRETTA SAMPDORIA EMPOLI PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Sampdoria Empoli Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito Internet oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA EMPOLI PRIMAVERA

Le probabili formazioni della sfida tra Sampdoria e Empoli allo stadio Riccardo Garrone di Bogliasco. I padroni di casa allenati da Felice Tufano scenderanno in campo con un 3-5-2 e questo undici titolare: Avogadri; Napoli, Aquino, Obert; Ercolano, Francofonte, Yepes Laut, Trimboli, Giordano; Prelec, Marrale. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Antonio Buscè con un 4-3-3 così disposto dal primo minuto: Pratelli; Martini, Rizza, Degli Innocenti, Fradella, Belardinelli, Sidibe, Simic, Lipari, Baldanzi, Ekong.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito il suo pronostico per Sampdoria Empoli Primavera: il segno 1 per la vittoria interna permetterebbe infatti di guadagnare una cifra corrispondente a 2.00 volte quanto investito, per contro il segno 2 che regola l’affermazione esterna porta in dote una vincita pari a 3.55 volte quanto messo sul piatto. Abbiamo poi l’eventualità del pareggio, per la quale puntare sul segno X: in questo caso la somma intascata ammonterebbe a 3.15 volte l’importo giocato con questo bookmaker.

