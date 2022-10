Diretta/ Sampdoria Frosinone streaming video tv: Ciociari insidiosi (Primavera)

DIRETTA SAMPDORIA FROSINONE: RISULTATO NON SCONTATO!

Sampdoria Frosinone, in diretta sabato 1 ottobre 2022 alle ore 15.00 presso il campo 3 Campanili di Bogliasco, sarà una sfida valida per la 6^ giornata del campionato Primavera 1. Ciociari insidiosi in questo avvio di stagione, da matricola assoluta del campionato la squadra gialloazzurra si è presa già 3 vittorie nelle prime 5 partite disputata ed è reduce da 2 vittorie consecutive, ottenute entrambe in casa contro Napoli e Bologna.

DIRETTA/ Parma Frosinone video streaming tv: è il decimo incrocio tra le squadre

Dovrà fare attenzione una Sampdoria che dopo 4 partite senza sconfitte è caduta nell’ultimo turno disputato in casa dell’Atalanta e si presenta all’appuntamento con 4 punti in meno rispetto ai diretti avversari, col Frosinone che punta il vertice della classifica a braccetto con l’altra rivelazione del campionato, il Lecce. Per la Sampdoria finora solo un successo, in casa contro il Milan, con 3 pareggi nel cammino iniziale in campionato.

Khalid Faleh al Thani vuole la Sampdoria/ "Sono innamorato. In attesa di acquistarla"

SAMPDORIA FROSINONE PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sampdoria Frosinone Primavera sarà trasmessa su Sportitalia Solocalcio: la partita dunque è un appuntamento in chiaro come del resto sarà tutta la stagione dedicata al campionato Primavera 1, per assistere al match dovrete sintonizzarvi sul canale 61 del digitale terrestre. L’alternativa riguarda come sempre la diretta streaming video, che senza costi aggiuntivi viene fornita da questa stessa emittente: basterà quindi dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito www.sportitalia.com.

DIRETTA/ Spezia Sampdoria (risultato finale 2-1): Nzola segna, Dragowski salva

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA FROSINONE PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Sampdoria Frosinone Primavera, match che andrà in scena al campo 3 Campanili di Bogliasco. Per la Sampdoria, Felice Tufano schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Tantalocchi; Paoletti, Pellizzaro, Villa; Savio, Pozzato, Cecchini Muller, Conti, Bianchi; Ivanovic, Montevago. Risponderà il Frosinone allenato da Giorgio Gorgone con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Palmisani; Maestrelli, Maura, Macej, Rosati; Bruno, Cangianiello, Peres; Condello, Jirillo, Selvini.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE SAMPDORIA FROSINONE PRIMAVERA

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Sampdoria Frosinone, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera. La vittoria della Sampdoria con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo del Frosinone, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.20.











© RIPRODUZIONE RISERVATA