Diretta/ Sampdoria Genoa (Coppa Italia) streaming video e tv: torna il derby!

DIRETTA SAMPDORIA GENOA: UNA PARTITA DA NON PRENDERE SOTTO GAMBA!

Sampdoria Genoa, in diretta dallo stadio Luigi Ferraris di Genova, in programma giovedì 26 novembre 2020 alle ore 17.00, sarà una sfida valevole per il quarto turno ad eliminazione diretta di Coppa Italia. Torna il derby di Genova dopo la sfida andata in scena lo scorso primo novembre e chiusasi in parità. Un match tra due formazioni che non hanno trovato ancora un passo continuo in campionato: la Sampdoria tra Coppa Italia e Serie A aveva inanellato una serie di quattro vittorie consecutive che si era però interrotta proprio nel derby: dopo il pareggio contro i Grifoni, due sconfitte consecutive per i blucerchiati contro Cagliari e Sampdoria, mentre anche peggio è andata al Genoa, che dopo il punto nel derby di campionato non è riuscito a ottenere più risultati positivi, infilando tre sconfitte consecutive nel recupero contro il Torino e nelle sfide contro Roma e Udinese. Il derby dovrà dunque anche servire a rilanciare il morale delle due squadre, soprattutto dopo l’ultimo weekend, particolarmente negativo.

DIRETTA SAMPDORIA GENOA IN STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sampdoria Genoa sarà trasmessa su Rai 2 che tutti gli appassionati troveranno disponibile sul canale numero 2 del digitale terrestre; sarà anche possibile visitare il sito Rai Play, senza costi aggiuntivi, per seguire la partita in diretta streaming video utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA GENOA

Le probabili formazioni di Sampdoria Genoa, sfida che andrà in scena presso lo stadio Luigi Ferraris di Genova. I padroni di casa saranno schierati dal tecnico Claudio Ranieri con un 4-3-3: Letica; Bereszynski, A. Ferrari, Tonelli, Augello; Leris, Ekdal, Verre; Candreva, Gabbiadini, Damsgaard. Gli ospiti guidati in panchina da Rolando Maran schiereranno questo undici dal primo minuto, con un 4-3-1-2 come modulo di partenza: Marchetti; Biraschi, Goldaniga, Masiello, Lu. Pellegrini; Lerager, Melegoni, Rovella; Zajc; Destro, Shomurodov.

PRONOSTICO E QUOTE

Concentriamoci infine riguardo al pronostico su Sampdoria Genoa secondo le quote fornite dall’agenzia Snai. I padroni di casa blucerchiati partono favoriti e di conseguenza il segno 1 è quotato a 1.95, mentre poi si sale a quota 3.45 in caso di pareggio (naturalmente segno X) e fino a 3.80 volte la posta in palio sul segno 2 in caso di un’affermazione esterna della formazione rossoblu.



