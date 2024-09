Conclusisi i sedicesimi di finale con le ultime partite giocate nelle scorse ore, è tempo di andare a vedere come è composto il tabellone della Coppa Italia 2024-2025 degli ottavi di finale, nonché tutte le date. Vi diciamo subito che la competizione entra decisamente nel vivo visto che proprio in questa fase scendono in campo i top club di Serie A, oltre a quelli già vistisi all’opera in questi giorni, come ad esempio il Napoli. Partiamo proprio dai partenopei che ieri sera hanno annientato il Palermo senza troppa fatica, grazie anche al divario tecnico evidente e in favore degli azzurri.

Nonostante una squadra, quella allenata da Antonio Conte, rimaneggiata, il Napoli ha superato facilmente il suo primo impegno con la Coppa Italia 2024-2025, battendo i rosanero con il risultato di 5 reti a zero. Azzurri che hanno di fatto chiuso il match già al quarto d’ora, visto che al settimo e al dodicesimo di gioco è arrivata la doppietta di Ngonge. E’ stato poi Juan Jesus a segnare il terzo gol, quindi le reti nel secondo tempo di Neres e McTominay per il definitivo cinque a zero della squadra azzurra.

COPPA ITALIA 2024-2025, IL TABELLONE: LA VITTORIA DEL MONZA

Prosegue la Coppa Italia anche del Monza, ieri vittorioso al Brianteo contro il Brescia con il risultato di tre reti a uno. La compagine di Alessandro Nesta l’ha sboccata con Kyriakopoulos, che ha poi messo lo zampino anche sul secondo gol, regalando un passaggio decisivo a Pessina. Al 40’esimo minuto di gioco match in cassaforte con la rete di Caprari dal dischetto, poi il gol della bandiera delle Rondinelle con Nuamah, giusto per le statistiche.

Sedicesimi di finale di Coppa Italia 2024-2025 quindi conclusosi e rivediamo brevemente i match giocati. Il Sassuolo ha battuto il Lecce al via del Mare con il risultato di due reti a zero, mentre il Cagliari viene da una vittoria di misura, uno a zero, sulla Cremonese. Successo a sorpresa dell’Empoli in casa dell’ottimo Torino per uno a due, mentre il Cesena ha battuto il Pisa fuori casa uno a zero. Infine, le due gare appena elencate, il Monza contro il Brescia, vittoria dei bagai per tre a uno, e il tennistico 5 a 0 del Napoli ai danni del Palermo.

COPPA ITALIA 2024-2025, IL TABELLONE: TUTTE LE SFIDE IN PROGRAMMA DICEMBRE

Il tabellone degli ottavi di finale di Coppa Italia, partite che si giocheranno il 4 e il 18 dicembre prossimi, vede quindi i campioni d’Italia in carica dell‘Inter contro l’Udinese, gara molto interessante vista la posizione in classifica dei bianconeri. Il Milan ospiterà a San Siro il Sassuolo mentre la Juventus se la vedrà con l’Allianz contro il Cagliari. Derby toscano al Franchi fra Fiorentina ed Empoli, mentre l’Atalanta giocherà a Bergamo contro il Cesena.

La Roma di Juric ospiterà la Sampdoria, infine Bologna Monza e Lazio-Napoli, quest’ultima una delle sfide senza dubbio più interessanti del tabellone. Già stabilito infine anche il percorso per i quarti di finale di Coppa Italia, con la vincente fra Juventus e Cagliari che affronterà una fra Fiorentina ed Empoli. Chi vince fra Bologna e Monza giocherà invece contro Atalanta o Cesena. Il Milan o il Sassuloo giocheranno invece contro Roma o Sampdoria, infine, la vincente fra Lazio e Napoli affronterà a sua volta la vincente fra Inter e Udinese.