RISULTATI COPPA ITALIA: STASERA IL NAPOLI!

Per i risultati Coppa Italia si giocano oggi, giovedì 26 settembre, due partite: sono quelle che concludono il programma dei sedicesimi di finale, così nominati anche se le gare del turno sono solo otto. Questo perché, specifichiamo, le vincenti si inseriscono in un tabellone nel quale abbiamo già le qualificate agli ottavi, ovvero le prime otto nella classifica dell’ultimo campionato; dunque con Monza Brescia, che è in programma alle ore 18:30, e Napoli Palermo che si gioca alle ore 21:00, avremo l’intero quadro delle squadre che procederanno nel torneo, e dobbiamo dire che i risultati Coppa Italia hanno già fornito parecchie sorprese.

Intanto per oggi sarà interessante scoprire cosa succederà in campo; le due gare mettono a confronto, rispettivamente, una squadra di Serie A contro una rivale di Serie B e con la pria che ha anche il fattore campo, potrebbero dunque arrivare esiti scontati (soprattutto al Diego Armando Maradona) ma sappiamo bene che in questi primi turni gli allenatori utilizzano in particolar modo le seconde linee, dunque non è affatto detto che Monza e Napoli avranno vita facile e infatti possiamo anche ricordare come i partenopei abbiano rischiato l’eliminazione già ad agosto, avendo bisogno dei rigori per superare l’ostico Modena.

RISULTATI COPPA ITALIA: SOLO DUE PARTITE

Andando a parlare dei risultati Coppa Italia per i sedicesimi, possiamo allora fare un focus sul Napoli che torna a giocare dopo la partita contro il Modena. L’avvio di stagione per Antonio Conte è stato tutt’altro che semplice, basti pensare che due settimane più tardi il Napoli ha perso nettamente a Verona e anche la sua Serie A ha preso immediatamente una brutta piega. Poi però i partenopei hanno iniziato a carburare, forti anche dei nuovi acquisti: da quel momento non hanno più perso e hanno dato prova di una buona solidità difensiva unita a un attacco che può essere esplosivo, arrivando già in posizioni da scudetto.

Naturalmente nei risultati Coppa Italia Conte prevede di schierare le seconde linee, anche perché senza coppe europee il turnover lo farà solo qui non essendo strettamente necessario per il campionato; può essere un’occasione per il Palermo, che sta cercando di trovare la sua dimensione sotto la guida di Alessio Dionisi e sicuramente è una squadra che in Serie B va a caccia di promozione, dovendo però superare le delusioni delle passate stagioni. Staremo a vedere cosa succederà sul terreno di gioco ma, come già, visto, nei risultati Coppa Italia sarà prima la volta di Monza Brescia, un’altra partita decisamente intrigante e che può essere aperta a qualunque previsione.

RISULTATI COPPA ITALIA: SEDICESIMI DI FINALE

Ore 18:30 Monza Brescia

Ore 21:00 Napoli Palermo