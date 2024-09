VIDEO MONZA BRESCIA, GOL E HIGHLIGHTS: LA SINTESI

Allo U-Power Stadium il Monza vince abbastanza agevolmente per 3 a 1 contro il Brescia come vedremo nelle immagini video dei gol e highlights. Nel primo tempo gli uomini di mister Nesta cominciano con il piede premuto sull’acceleratore ed il loro atteggiamento porta loro i frutti sperati già al 5′ riuscendo infatti a spezzare l’equilibrio iniziale tramite la rete firmata da Kyriakopoulos, bravo a sfruttare l’assist di Martins.

Proprio Kyriakopoulos fornisce poi il passaggio vincente al suo capitano Pessina per siglare il gol del raddoppio immediato con un colpo di testa all’11’ ed il giovane Martins continua a mettersi in mostra con giocate importanti sia al 20′ che al 28′. Le Rondinelle cercano quindi di combinare qualcosa con l’obiettivo di modificare l’atteggiamento tenuto in avvio ma Pizzignacco non si fa cogliere di sorpresa da una conclusione di Juric al 29′.

La squadra del tecnico Maran incassa il tris al 40′ quando Caprari, atterrato da Papetti dopo un errore commesso da Dickmann, trasforma il calcio di rigore da lui stesso guadagnato e Pessina sfiora la doppietta incappando nella parata in angolo di Andrenacci al 45′. Nel secondo tempo i Biancazzurri ripartono dimostrando presto di voler almeno provare a ridurre il distacco come lascia intuire il tiro alto del neo entrato Verreth al 49′ ed il suo collega Juric non inquadra il bersaglio di testa al 52′ prima che il VAR non richiami il direttore di gara su un eventuale tocco di mano da parte di Caprari avvenuto al 53′ nella sua area.

Nel finale il subentrato Nuamah si prende la scena accorciando le distanze con il gol realizzato al 68′ su passaggio di Juric. L’episodio smuove il Monza che si ripropone davanti con Valoti ed Izzo oltre alle giocate di Forson tra l’80’ e l’83’. E’ ancora Valoti nel recupero a non calare il poker e Moncini non combina di meglio sul fronte opposto in allungo allo scadere. Per quanto concerne l’aspetto disciplinare, l’arbitro Federico Dionisi, proveniente dalla sezione de L’Aquila, ha estratto il cartellino giallo per due volte ammonendo Paghera al 33′ e Papetti al 38′ soltanto tra le file del Brescia. La vittoria conquistata tra le mura amiche permette al Monza di accedere agli ottavi di finale della Coppa Italia 2024/2025 mentre il Brescia viene eliminato dalla competizione.

VIDEO MONZA BRESCIA: GUARDA I GOL E HIGHLIGHTS