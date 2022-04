Diretta/ Sampdoria Genoa streaming video tv: derby della Lanterna (Primavera)

DIRETTA SAMPDORIA GENOA: IL BELLO DEL DERBY

Sampdoria Genoa, sabato 2 aprile 2022 alle ore 15.00 presso lo stadio 3 Campanili, sarà una sfida valida per la 26^ giornata di Primavera 1. Derby della Lanterna tra due formazioni proiettate in due settori diversi della classifica nel campionato Primavera. In piena zona play off i blucerchiati che dopo due pareggi consecutivi sono tornati alla vittoria sul campo del Pescara, recuperando il quinto posto in classifica una lunghezza davanti rispetto alla Juventus.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA ROMA/ Diretta tv: Yoshida oppure Ferrari? (Serie A)

Il Genoa invece staziona al quintultimo posto, a +3 sulla zona play out. Un passo indietro significativo in classifica per i rossoblu dopo le tre sconfitte consecutive contro Bologna, Cagliari e Juventus, con la necessità di guardarsi le spalle per chiudere la stagione in tranquillità con la salvezza diretta. Il derby d’andata è stato spettacolare e ricco di gol, con la Sampdoria che si è imposta col punteggio di 2-4.

Manolo Portanova, chiesto il rinvio a giudizio/ Calciatore Genoa accusato di stupro

DIRETTA SAMPDORIA GENOA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Sampdoria Genoa Primavera sarà disponibile in chiaro su SI Solo Calcio, canale numero 61 del digitale terrestre. L’emittente televisiva è ormai da anni la casa del campionato Primavera, offrendo le partite sui propri canali. Sportitalia offre anche la possibilità di seguire la gara in diretta streaming video tramite il sito internet o l’app.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA GENOA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Sampdoria Genoa Primavera, match che andrà in scena allo stadio 3 Campanili. Per la Sampdoria, Felice Tufano schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Saio I.; Villa, Paoletti, Migliardi; Somma, Pozzato, Yepes, Sepe, Bianchi; Montevago, Di Stefano. Risponderà il Genoa allenato da Luca Chiappino con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Corci; Delle Piane, Boci, Bolcano, Gjini; Sadiku, Accornero, Marcandalli; Besaggio, Macca, Sahli.

DIRETTA/ Pescara Sampdoria Primavera (risultato finale 1-2): vittoria in rimonta!

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Sampdoria Genoa Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Sampdoria con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.85, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo del Genoa, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.65.











© RIPRODUZIONE RISERVATA