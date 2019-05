Diretta Sampdoria Juventus/ Streaming video e tv: Allegri saluta e lascia (Serie A)

Sampdoria Juventus sarà diretta dall’arbitro Nasca, e si gioca alle ore 18:00 di domenica 26 maggio: siamo arrivati alla 38^ e ultima giornata nel campionato di Serie A 2018-2019, e a Marassi si anticipa perchè queste due squadre sono ormai tranquille. La Juventus ha festeggiato domenica scorsa lo scudetto, sfilando sul prato dell’Allianz Stadium e sollevando l’ottavo trofeo consecutivo; raggiunti anche i 90 punti, daranno definitivamente l’addio a Massimiliano Allegri e forse a qualche giocatore (a parte Barzagli), provando a prendersi un altro risultato utile in una stagione comunque “macchiata” dalla precoce eliminazione in Champions League. La Sampdoria è sicura del nono posto: un miglioramento rispetto alle due stagioni precedenti, ma comunque ancora una volta la squadra non è riuscita a giocarsi l’Europa e questo potrebbe portare all’addio di Marco Giampaolo, ma anche a quello di Fabio Quagliarella che ha sostanzialmente vinto la classifica marcatori, ma proverà comunque a mettere a referto qualche altra rete. Vediamo dunque in che modo le due squadre si potrebbero presentare sul terreno di gioco del Luigi Ferraris nella lettura delle probabili formazioni, mentre aspettiamo la diretta di Sampdoria Juventus.

STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sampdoria Juventus non sarà trasmessa, perchè è esclusiva della nuova piattaforma DAZN: gli abbonati al servizio potranno comunque utilizzare la televisione, ma soltanto in caso abbiano una smart tv con connessione a internet e possano dunque installarvi l’applicazione. In alternativa naturalmente bisognerà comunque usufruire di dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone per seguire questa partita di Serie A in diretta streaming video.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA JUVENTUS

Per Sampdoria Juventus si punta a recuperare Andersen, che però dovrebbe ancora rimanere fuori: dunque Alex Ferrari sempre al fianco di Colley, in porta Audero potrebbe riprendersi la maglia e giocare una partita da ex mentre sulle corsie laterali va verso la conferma Junior Tavares – a sinistra – con Sala che si gioca il posto con Bereszynski dall’altra parte. A centrocampo avremo poi Ekdal (altro ex) schierato da regista con Linetty e Praet che dovrebbero essere le mezzali; naturalmente sarà titolare Quagliarella, al suo fianco possibile Defrel con Caprari che è in ballottaggio con Gabbiadini per la terza maglia. La Juventus dovrebbe dare spazio a Pinsoglio tra i pali, ma per il resto avrà in campo tanti titolari: mancherà Chiellini, perciò Rugani o Caceres al fianco di Bonucci con De Sciglio e Alex Sandro sulle fasce. Con Matuidi e Bernardeschi squalificati, a centrocampo potrebbe tornare titolare Bentancur a meno che non si decida per Cuadrado da mezzala, al fianco di Pjanic e con Emre Can sul centrosinistra; in questo caso Mandzukic e Dybala avrebbero entrambi una maglia con Cristiano Ronaldo che agirebbe da esterno sinistro, lasciando al croato il ruolo di prima punta.

QUOTE E PRONOSTICO

Le quote Snai per scommettere su Sampdoria Juventus indicano nella squadra bianconera la favorita: vale infatti 1,87 volte la somma messa sul piatto il segno 2, che regola il successo esterno. Il segno 1, da giocare per la vittoria dei blucerchiati, vi farebbe vincere una somma corrispondente a 3,85 volte la puntata mentre il pareggio, eventualità regolata dal segno X, porta in dote un guadagno pari a 3,70 volte la giocata con questo bookmaker.



