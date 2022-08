Diretta/ Sampdoria Lazio streaming video tv: Sarri vuole conferme (Serie A)

DIRETTA SAMPDORIA LAZIO: FACILE PER SARRI!

Sampdoria Lazio, in diretta mercoledì 31 agosto 2022 alle ore 18.30 presso lo stadio Luigi Ferraris di Genova, sarà una sfida valida per la 4^ giornata del campionato di Serie A. Sarri cerca conferme dopo la splendida prestazione contro l’Inter: 3-1 con due eurogol di Luis Alberto e Pedro in particolare, ma è stata tutta la prestazione biancazzurra ad essere eccezionale. Ora però il tecnico chiede alla Lazio quella continuità che l’anno scorso è mancata quando la squadra è stata impegnata anche infrasettimanalmente.

La Sampdoria dalla sua è in un momento sicuramente delicato, i blucerchiati vengono da un poker molto pesante incassato a Salerno e nonostante il buon pareggio contro la Juve alla seconda giornata hanno raccolto finora solo un punto in classifica senza riuscire mai ad andare a segno. Il 5 dicembre scorso la Lazio ha vinto 1-3 l’ultimo precedente in casa della Sampdoria, che non batte i biancazzurri a Marassi dal 3-0 del 17 ottobre 2020.

DIRETTA SAMPDORIA LAZIO STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

Dove sarà possibile seguire la sfida in diretta tra Sampdoria e Lazio? La partita si potrà seguire su Dazn e dunque in streaming video sull’applicazione, scaricabile sia su smartphone che su tablet o anche tramite una Smart Tv. La gara della 4^ giornata di campionato si potrà però seguire anche su Sky per tutti gli abbonati alla pay tv satellitare. Allo stesso modo, lo streaming si potrà vedere su Sky Go, applicazione dedicata e scaricabile sul mobile.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA LAZIO

Le probabili formazioni della diretta Sampdoria Lazio, match che andrà in scena allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Per la Sampdoria, Marco Giampaolo schiererà la squadra con un 4-1-4-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Audero; Bereszynski, Ferrari, Colley, Augello; Vieira; Leris, Rincon, Sabiri, Djuricic; Caputo. Risponderà la Lazio allenata da Maurizio Sarri con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Provedel; Lazzari, Patric, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Sampdoria Lazio, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie A. La vittoria della Sampdoria con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.65, mentre l’eventuale successo della Lazio, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.85.











