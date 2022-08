Diretta/ Sampdoria Milan streaming video e tv. Sfida equilibrata (Primavera)

DIRETTA SAMPDORIA MILAN PRIMAVERA: IN EQUILIBRIO

Sampdoria Milan, in diretta venerdì 26 agosto 2022 alle ore 18.00 presso lo stadio 3 Campanili di Bogliasco, sarà una sfida valida per la 2^ giornata del campionato Primavera 1. Sfida che promette equilibrio tra due squadre che devono ancora prendere il passo in questa nuova stagione. La prima giornata non è servita alla Sampdoria per trovare la prima vittoria, con i giovani blucerchiati fermati sul pareggio dal Verona, uno 0-0 casalingo che ha evidenziato qualche problema offensivo per i ragazzi di Tufano.

Diretta/ Monza Udinese: streaming video e tv. Brianzoli già alle strette (Serie A)

Ancora peggio è andato al Milan che ha subito a sorpresa un 3-5 casalingo dal neopromosso Frosinone. La difesa rossonera ha fatto acqua e ha vanificato anche quanto fatto di buono dall’attacco, mettendo in luce le problematiche da risolvere per evitare un’altra stagione passata a guardarsi le spalle in classifica per la Primavera milanista. Milan che ha vinto 0-2 l’ultimo precedente nel campionato Primavera in casa della Sampdoria, ma nel match di ritorno i blucerchiati sono passati con un netto 1-4 sul campo dei rossoneri.

DIRETTA/ Sampdoria Juventus (risultato 0-0) streaming video: gol annullato a Rabiot!

DIRETTA SAMPDORIA MILAN PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sampdoria Milan Primavera sarà trasmessa su Sportitalia: la partita dunque è un appuntamento in chiaro come del resto sarà tutta la stagione dedicata al campionato Primavera 1, per assistere al match dovrete sintonizzarvi sul canale 60 del digitale terrestre. L’alternativa riguarda come sempre la diretta streaming video, che senza costi aggiuntivi viene fornita da questa stessa emittente: basterà quindi dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito www.sportitalia.com.

Probabili formazioni Sampdoria Juventus/ Quote, chi inciderà tra Caputo e Vlahovic?

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA MILAN PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Sampdoria Milan Primavera, match che andrà in scena allo stadio 3 Campanili di Bogliasco. Per la Sampdoria, Felice Tufano schiererà la squadra con un 3-5-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Tantalocchi, Migliardi, Conti, Cecchini Müller, Pellizzaro, Pozzato, Paoletti, Montevago, Bianchi, Leonardi, Savio. Risponderà il Milan allenato da Federico Giunti con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Pseftis; Bozzolan, Coubis, Nsiala, Foglio; Eletu, Zeroli; G. Rossi, Alesi, Traorè; El Hilali.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Sampdoria Milan, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera. La vittoria della Sampdoria con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.40, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.60, mentre l’eventuale successo del Milan, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.45.











© RIPRODUZIONE RISERVATA