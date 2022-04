Diretta/ Sampdoria Roma streaming video tv: tra salvezza ed Europa (Serie A)

DIRETTA SAMPDORIA ROMA: MOU TENTA L’IMPRESA

Sampdoria Roma, in diretta domenica 3 aprile 2022 alle ore 18.00 presso lo stadio Luigi Ferraris di Genova, sarà una sfida valida per la 31^ giornata del campionato di Serie A. La formazione giallorossa è arrivata alla sosta dopo l’esaltante vittoria nel derby e in generale forte di 9 risultati utili consecutivi in campionato: la Roma non perde dal match interno contro la Juventus del 9 gennaio scorso e ha raggiunto il quinto posto in coabitazione con l’Atalanta, che deve però ancora recuperare una partita.

La Sampdoria invece dopo tre sconfitte consecutive che avevano complicato il cammino verso la salvezza ha rialzato la testa nel fondamentale scontro diretto contro il Venezia. Blucerchiati ora a +7 rispetto al terzultimo posto ma con la necessità di tenere ancora alta la guardia nel finale di campionato. All’andata la Samp ha fermato la Roma sul pari per 1-1 all’Olimpico, il 2 maggio scorso blucerchiati vincenti 2-0 nell’ultimo precedente tra le due squadre disputato a Marassi.

DIRETTA SAMPDORIA ROMA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

La visione della diretta di Sampdoria Roma sarà disponibile esclusivamente per coloro che sono abbonati alla piattaforma DAZN, che ha acquisito i diritti televisivi dell’intera stagione del campionato di Serie A. Gli spettatori potranno dunque osservare lo spettacolo in televisione soltanto se sono in possesso di una SmartTv oppure di un dispositivo capace di connettere una tv tradizionale a Internet, come ChromeCast o Amazon FireStick o una consolle abilitata. In alternativa, il match potrà essere seguito in streaming sul sito ufficiale dell’emittente o tramite le applicazioni ufficiali per smartphone e tablet.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA ROMA

Le probabili formazioni della diretta Sampdoria Roma, match che andrà in scena allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Per la Sampdoria, Marco Giampaolo schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Falcone; Bereszynski; A. Ferrari, Yoshida, Murru; Candreva, Rincon, Thorsby; Sabiri; Quagliarella, Caputo. Risponderà la Roma allenata da José Mourinho con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Rui Patricio; Mancini, Smalling, Ibanez; Karsdorp, S. Oliveira, Cristante, Zalewski; Lo. Pellegrini, Mkhitaryan; Abraham.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Sampdoria Roma ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Sampdoria con il segno 1 viene proposta a una quota di 4.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.65, mentre l’eventuale successo della Roma, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.85.











