DIRETTA/ Sampdoria Spezia video streaming tv: derby con due soli precedenti

Manca sempre meno alla diretta di Sampdoria Spezia, un derby ligure che però a dire il vero vanta una tradizione quasi inesistente, perché incredibilmente queste due formazioni non si erano mai affrontate nella loro storia prima dello scorso campionato di Serie A 2020-2021, che è stato il primo di sempre per lo Spezia nella massima serie. Lo storico dunque è molto scarso, però almeno attuale: la prima partita di sempre risale a lunedì 11 gennaio di quest’anno e vide la vittoria casalinga per 2-1 dello Spezia contro i più illustri cugini della Sampdoria.

Al ritorno invece la partita è stata giocata a Marassi mercoledì 12 maggio scorso e terminò con un divertente pareggio per 2-2, dunque abbiamo un successo dello Spezia e un pareggio. La Sampdoria è ancora a secco di vittorie in questo derby “minore” della Liguria: i genovesi sapranno spezzare questa sera il piccolo tabù legato allo Spezia? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

La diretta tv di Sampdoria Spezia è su DAZN. Sarà dunque una visione in diretta streaming video, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone; sappiamo comunque che tre gare a giornata saranno fornite dalla televisione satellitare di Sky, l’anticipo del venerdì di questa settimana fa parte di questo pacchetto e dunque appuntamento anche su questi canali per i clienti della pay tv sul satellite, sui canali di Sky Sport.

Sampdoria Spezia, in diretta venerdì 22 ottobre 2021 alle ore 20.45 presso lo stadio Luigi Ferraris, sarà una sfida valevole per la nona giornata d’andata del campionato di Serie A. Derby ligure che arriva in un momento molto delicato per i blucerchiati, che nonostante alcune prestazioni interessanti sono riusciti a raccogliere solamente un punto nelle ultime quattro giornate di campionato, con il pari casalingo per 3-3 contro la Sampdoria. A Cagliari è arrivata un’altra sconfitta e al tecnico D’Aversa serve ora un successo per consolidare la sua posizione in panchina.

Non sarà facile come uno Spezia che come nella passata stagione si sta confermando un osso duro per tutti, con l’ultima vittoria contro la Salernitana in casa che ha regalato ossigeno importante in classifica, dopo tre sconfitte consecutive. I bianconeri cercano la salvezza ma stanno comunque mettendo in luce individualità interessanti. Lo scorso 12 maggio 2-2 nell’unico precedente a Marassi tra le due squadre non solo in Serie A, ma in tutti i campionati professionistici, con lo Spezia che aveva invece vinto 2-1 in casa la sfida d’andata contro i blucerchiati.

Le probabili formazioni di Sampdoria Spezia, match che andrà in scena al Luigi Ferraris di Genova. Per la Sampdoria, Roberto D’Aversa schiererà la squadra con un 4-4-2 come modulo. Questa la formazione di partenza: Audero; Bereszynski, Yoshida, Colley, Augello; Candreva, Ekdal, Adrien Silva, Verre; Caputo, Quagliarella. Risponderà lo Spezia allenato da Thiago Motta con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Provedel; Ferrer, Hristov, Nikolaou, Bastoni; Kovalenko, Maggiore; Antiste, Salcedo, Gyasi; Nzola.

Per chi vorrà scommettere sul match al Luigi Ferraris di Genova, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria della Sampdoria con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.70, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.00, mentre l’eventuale successo dello Spezia, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.60.



