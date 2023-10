DIRETTA/ Sampdoria Torino Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si comincia! (23 ottobre 2023)

DIRETTA SAMPDORIA TORINO PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA

La diretta di Sampdoria Torino Primavera ci attende fra pochissimo, quindi negli ultimi minuti prima del fischio d’inizio, ricordiamo quali siano le statistiche di blucerchiati e granata nella prima parte del campionato Primavera 1. La Sampdoria Primavera vanta 8 punti in classifica, che sono stati frutto di due vittorie ed altrettanti pareggi e sconfitte nelle prime sei giornate di campionato, un andamento nel segno dell’equilibrio anche se la differenza reti è leggermente in negativo (-1), perché i gol segnati sono dieci e quelli subiti invece undici.

Notizie leggermente più positive per gli ospiti del Torino Primavera, che infatti dopo le prime sei giornate troviamo a quota 9 punti in classifica, maturati tramite due vittorie, tre pareggi e una sola sconfitta, mentre la differenza reti granata è in positivo (+2), frutto di ben quattordici gol segnati a fronte però dei dodici al passivo. Adesso però le statistiche hanno importanza molto relativa, perché si impone l’attualità: parola al campo, finalmente la diretta di Sampdoria Torino Primavera comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA SAMPDORIA TORINO PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Atalanta Bologna Primavera sarà garantita da Sportitalia: il match del campionato Primavera 1 viene affidato all’emittente che ormai da anni si occupa di trasmettere le partite della Under 19. Sfida che potrà essere seguita da tutti, in chiaro sul digitale terrestre, accedendo al canale 60 del vostro telecomando. In assenza di un televisore, nessun problema: la diretta streaming video di Sampdoria Torino Primavera sarà comunque disponibile sul sito ufficiale di Sportitalia, dovrete quindi recarvi all’indirizzo www.sportitalia.com senza costi aggiuntivi.

LA PRESENTAZIONE

Sampdoria Torino Primavera, in diretta lunedì 23 ottobre 2023 alle ore 17.00 presso lo stadio 3 Campanili di Bogliasco sarà una sfida valida per la settima giornata del campionato Primavera 1. Scontro a metà classifica, la Sampdoria è reduce da un pareggio casalingo contro l’Inter dopo il ko in casa della Roma, i blucerchiati faticano a ingranare per cercare di puntare le zone più nobili della classifica.

Stesso problema del Torino che prima della sosta ha ottenuto però una esaltante vittoria contro i Campioni d’Italia in carica del Lecce, goleada per 6-1 e granata che cercano un cambio di passo per spostarsi nella parte sinistra della classifica. Il 12 maggio scorso è terminato 2-2 l’ultimo precedente tra le due squadre nel campionato Primavera disputato in casa dei blucerchiati.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA TORINO PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Sampdoria Torino Primavera, match che andrà in scena allo stadio 3 Campanili di Bogliasco. Per la Sampdoria, David Sassarini schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Scardigno; Porzi, Costantino, Lotjonen, Langella; Conti, Chilafi, Valisena; Alesi, Polli, Ntanda. Risponderà il Torino allenato da Giuseppe Scurto con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Abati; Marchioro, Mendes, Rettore, Antolini; Dalla Vecchia, Mahari; Belinga, Acar, Ciammaglichella; Gabellini.

SAMPDORIA TORINO PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Sampdoria Torino Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera 1. La vittoria della Sampdoria con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo del Torino, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.30.











