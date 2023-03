DIRETTA/ Sampdoria Verona video streaming tv: ecco le possibili scelte per la mediana

DIRETTA SAMPDORIA VERONA: LE SCELTE A CENTROCAMPO

Prende il via tra poco la diretta di Sampdoria Verona che, come ben sappiamo, rappresenta il lunch match della domenica per la 27^ giornata di Serie A, e allora andiamo a vedere quali possano essere alcune delle scelte che i due allenatori opereranno con riferimento in particolare alla zona mediana del campo. Leris è favorito su Zanoli a destra a centrocampo, con Augello sicuramente titolare dall’altra parte; in mezzo, invece, spazio a Winks, Djuricic e al rientrante Cuisance.

Ancora fuori Sabiri, pronto comunque a subentrare. Difficile il rientro dell’esperto Veloso per il Verona, che in mezzo confermerà Duda e Tameze. Ai loro lati correranno Faraoni e Lazovic, vera arma in più della squadra gialloblù impegnata nel rincorrere la salvezza. Il primo gol sarà della Sampdoria come ci dicono le quote scommesse? Lo scopriremo tra poco quando la diretta di Sampdoria Verona prenderà finalmente il via… (Aggiornamento di Josephine Carinci)

SAMPDORIA VERONA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Sampdoria Verona, valida per la ventiseiesima giornata di Serie A, sarà visibile su Dazn, in streaming live e on demand. Telecronaca affidata ai membri della squadra giornalistica di DAZN. Sarà dunque necessario essere abbonati all’emittente televisiva. Il match, inoltre, sarà uno dei tre di questa giornata di campionato visibile su Sky sui canali 202 e 251, e per gli abbonati al servizio Sky Q anche al canale 214.

SAMPDORIA VERONA: PUNTI PESANTISSIMI!

Sampdoria Verona, in diretta domenica 19 marzo 2023 alle ore 12.30 presso lo stadio Luigi Ferraris di Genova, sarà una sfida valida per la 27^ giornata del campionato di Serie A. Match col sapore di ultima spiaggia per entrambe le formazioni, sicuramente per la Sampdoria che ha lottato ma perso ancora in casa della Juventus ed al momento è ultima in classifica in solitudine, staccata di una lunghezza anche dalla Cremonese che ha pareggiato a Monza nell’anticipo.

Situazione difficile anche per il Verona che vincendo però potrebbe accorciare da -5 a -2 dallo Spezia quartultimo che ha già perso nell’anticipo di venerdì in casa del Sassuolo, anche se l’ultimo pari interno contro il Monza ha confermato le difficoltà generali della formazione scaligera. Verona vincente per 2-1 all’andata contro la Samp, che ha battuto per 3-1 i veneti nell’ultimo precedente interno datato 27 novembre 2021.

PROBABILI FORMAZIONI SAMPDORIA VERONA

Le probabili formazioni della diretta Sampdoria Verona match che andrà in scena allo stadio Luigi Ferraris di Genova. Per la Sampdoria, Dejan Stankovic schiererà la squadra con un 3-4-2-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Turk; Gunter, Nuytinck, Amione; Zanoli, Cuisance, Winks, Augello; Leris, Djuricic; Gabbiadini. Risponderà il Verona allenato da Marco Zaffaroni con un 3-4-2-1 così schierato dal primo minuto: Montipò; Magnani, Dawidowicz, Coppola; Faraoni, Duda, Tameze, Doig; Lazovic, Kallon; Gaich.

SAMPDORIA VERONA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Lazio Roma, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie A. La vittoria della Sampdoria con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.90, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.10, mentre l’eventuale successo del Verona, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.45.











