Diretta/ Juventus Sampdoria streaming video tv: liguri disperati (Serie A)

DIRETTA JUVENTUS SAMPDORIA: SFIDA TRA OPPOSTI

La diretta Juventus Sampdoria, in programma domenica 12 marzo 2023 alle ore 20:45, rappresenta una sfida chiave per il futuro delle due squadre. I bianconeri, dopo la battuta d’arresto maturata contro la Roma, hanno intenzione di riprendere un cammino sin qui molto proficuo per cercare un posto in Europa.

Ergastolo ostativo, ok del Consiglio d'Europa alla riforma/ Ma su efficacia legge…

La squadra ligure, invece, ha bisogno di punti per alimentare la lotta salvezza anche se, ad oggi, il divario di nove lunghezze dallo Spezia sembra difficile da colmare. Le ultime prestazioni di Quagliarella e compagni lasciano qualche speranza, compreso il pareggio senza gol contro la Salernitana, ma mister Stankovic dovrà trovare i correttivi giusti per aumentare il numero di reti realizzate, solo undici fino a questo momento.

Stefano Bonaccini Presidente Pd/ “Non sono minoranza. Con Schlein, è tempo di unire”

JUVENTUS SAMPDORIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Juventus Sampdoria, valida per la ventiseiesima giornata di Serie A, sarà visibile su Dazn, in streaming live e on demand. Telecronaca affidata ai membri della DAZN squad. Sarà dunque necessario essere abbonati all’emittente televisiva.

JUVENTUS SAMPDORIA: PROBABILI FORMAZIONI

Le probabili formazioni della diretta Juventus Sampdoria vedono i due tecnici alle prese con qualche defezione. In casa bianconera Allegri non avrà a disposizione il solito Milik e Kean, squalificato dopo il cartellino rosso rimediato contro la Roma. Qualche dubbio per il tecnico dei piemontesi con Fagioli e Paredes a contendersi una maglia a centrocampo mentre uno tra Cuadrado e De Sciglio agirà sulla corsia destra. Per Dejan Stankovic, invece, lista degli indisponibili sempre lunga: saranno fuori causa per infortunio Conti, Murillo, Djuricic, Pussetto, Lammers e Ikhan. Il tecnico serbo potrebbe rilanciare Quagliarella dall’inizio insieme a Gabbiadini mentre sulle fasce agiranno Augello e Leris.

SCHLEIN SEGRETARIA PD, BONACCINI PRESIDENTE/ Diretta Assemblea Nazionale: vice eletti

LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

Le quote della diretta Juventus Sampdoria vedono una sfida con i bianconeri nettamente favoriti dal pronostico. Secondo Snai, infatti, il successo della squadra di mister Allegri vale 1.35 contro i 9.50 attribuiti ai blucerchiati e la quota 4.75 riferita al segno X.











© RIPRODUZIONE RISERVATA