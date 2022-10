Diretta San Donato Alessandria/ Streaming video tv: per la salvezza (Serie C)

DIRETTA SAN DONATO ALESSANDRIA: PUNTI PESANTI

San Donato Alessandria, diretta dall’arbitro Francesco D’Eusanio della sezione Aia di Faenza, si giocherà presso lo Stadio Gastone Brilli Peri di Montevarchi alle ore 14.30 di oggi pomeriggio, domenica 16 ottobre 2022, per l’ottava giornata del girone B di Serie C. Uno sguardo alla classifica ci dice che purtroppo la diretta di San Donato Alessandria potrebbe essere uno scontro per la salvezza: naturalmente il cammino è ancora lunghissimo, ma 5 punti per i padroni di casa e addirittura appena 3 per gli ospiti al momento non inducono all’ottimismo e chi perdesse oggi si metterebbe davvero nei guai.

Naturalmente bisogna distinguere i due casi: la neopromossa toscana sapeva di dover soffrire, nella scorsa giornata è arrivata la sconfitta per 1-0 sul campo della Vis Pesaro per il San Donato Tavarnelle, che oggi cercherà il riscatto contro una big in crisi. L’Alessandria l’anno scorso era in Serie B, oggi è ultima in C e settimana scorsa ha perso 2-3 in casa contro il Pontedera. Oggi dunque la posta in palio sarà già delicata per cercare la svolta: che cosa ci dirà la diretta di San Donato Alessandria?

SAN DONATO ALESSANDRIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di San Donato Alessandria non sarà trasmessa su Sky Sport, di conseguenza come punto di riferimento dobbiamo indicare naturalmente la diretta streaming video che per tutte le partite di Serie C sarà garantita sulla piattaforma di Eleven Sports, su abbonamento o acquistando in pay-per-view il singolo evento.

PROBABILI FORMAZIONI SAN DONATO ALESSANDRIA

Diamo adesso uno sguardo alle probabili formazioni verso la diretta di San Donato Alessandria. Mister Lamberto Magrini dovrebbe schierare i padroni di casa con un modulo 3-5-2: ipotizziamo Bovolon, Gorelli e Siniega nella difesa a tre davanti al portiere Cardelli; folto centrocampo a cinque che dovrebbe prevedere da destra a sinistra Montini, Calamai, Nunziatini, Regoli e Carcani; infine la coppia d’attacco del San Donato dovrebbe essere composta da Noccioli e Marzierli.

La risposta dell’Alessandria di Fabio Rebuffi potrebbe invece consistere in un possibile modulo 4-2-3-1 con Marietta in porta; i quattro difensori Rota, Baldi, Sini e Nunzella; in mediana la coppia formata da Speranza e Mionic; nel reparto offensivo piemontese ecco invece Pagani, Filip e Ghiozzi sulla linea della trequarti a sostegno del centravanti Galeandro.

PRONOSTICO E QUOTE

In conclusione, diamo uno sguardo anche al pronostico sulla diretta San Donato Alessandria in base alle quote offerte dall’agenzia Snai. I padroni di casa partono favoriti e il segno 1 è quotato a 2,05, mentre poi si sale a quota 3,05 in caso di pareggio (segno X) e fino a 3,70 volte la posta in palio sul segno 2 qualora vincesse l’Alessandria.

