Diretta/ San Donato Lucchese streaming video tv: rossoneri in ripresa (Serie C)

DIRETTA SAN DONATO LUCCHESE: PARTITA COMBATTUTA!

San Donato Lucchese, in diretta domenica 2 ottobre 2022 alle ore 14.30 presso lo stadio Gastone Brilli Peri di Montevarchi sarà una sfida valevole per la 6^ giornata del campionato di Serie C. Rossoneri in ripresa dopo un avvio di campionato difficile, l’ultima vittoria interna contro il Rimini ha messo in luce la qualità della formazione rossonera e non quelle lacune che avevano portato al pari col Pontedera e soprattutto alla precedente sconfitta contro il Fiorenzuola.

Diretta/ Lucchese Rimini (risultato finale 2-1): accorcia Santini su rigore!

Il San Donato Tavarnelle da matricola del campionato sta provando a farsi strada ma è ancora in attesa della prima vittoria casalinga, anche se il primo successo in campionato è comunque arrivato in casa della Torres. Nell’ultimo impegno disputato è arrivato per il club fiorentino un ko sul difficile campo della Reggiana, seconda sconfitta per i toscani dopo quella subita alla terza giornata in casa contro la Carrarese.

Diretta/ Reggiana San Donato (risultato finale 2-0): autogol di Gorelli

DIRETTA SAN DONATO LUCCHESE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di San Donato Lucchese non è una di quelle disponibili per questa giornata di campionato: la televisione satellitare ha scelto altre sfide per il turno, e dunque l’alternativa rimane quella di Eleven Sports che ormai da diverse stagioni è la casa “ufficiale” della Serie C. La visione di San Donato Lucchese sarà dunque in diretta streaming video, e non è necessariamente riservata agli abbonati: si potrà infatti anche acquistare il singolo evento ad un prezzo fisso e vedere il match tramite smart tv o pc o con dispositivi mobili come smartphone o tablet.

DIRETTA/ Fiorenzuola Lucchese (risultato finale 1-0): ospiti sfortunatissimi

PROBABILI FORMAZIONI SAN DONATO LUCCHESE

Le probabili formazioni della diretta San Donato Lucchese, match che andrà in scena allo stadio Gastone Brilli Peri di Montevarchi. Per il San Donato Tavarnelle, Lamberto Magrini schiererà la squadra con un 4-3-1-2 come modulo. Questa la formazione di partenza:Cardelli; Alessio, Gorelli, Brenna, Carcani (Montini); Sepe, Bovolon, Nunziatini; Russo; Galligani, Noccioli. Risponderà la Recanatese allenata da Giovanni Pagliari con un 4-4-2 così schierato dal primo minuto: Bagheria, Quacquarelli, Longobardi, Ferrante, Marafini; Minicucci, Carpani, Raparo, Senigagliesi; Marilungo, Sbaffo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE SAN DONATO LUCCHESE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta San Donato Lucchese, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato di Serie C. La vittoria del San Donato con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.05, mentre l’eventuale successo della Lucchese, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 3.15.











© RIPRODUZIONE RISERVATA