Diretta/ San Marino Inghilterra streaming video tv: formalità inglese (Qatar 2022)

DIRETTA SAN MARINO INGHILTERRA: RISULTATO SCONTATO…

San Marino Inghilterra, in diretta lunedì 15 novembre 2021 alle ore 20.45 presso il San Marino Stadium di Serravalle, sarà una sfida valevole per l’ultima giornata delle qualificazioni ai Mondiali in Qatar del 2022. Formalità inglese, alla Nazionale vice-campione d’Europa serve un solo punto per prendersi la qualificazione diretta al Mondiale e dovrà farlo contro la formazione che ha il peggior score nel cammino delle qualificazioni. Per Gareth Southgate solo un ultimo passo per mettere al sicuro l’obiettivo della qualificazione dall’ultimo assalto della Polonia.

DIRETTA/ Irlanda del Nord Italia video streaming Rai 1: Istvan Kovacs sarà l'arbitro

San Marino ha chiuso a quota 0, perdendo anche entrambi i match contro Andorra che erano quelli in cui il piccolo stato ai confini con l’Emilia Romagna sperava di muovere la classifica. Nei sette precedenti disputati tra le due Nazionali l’Inghilterra non ha mai vinto con uno scarto inferiore al 5-0, nel match d’andata a Wembley proprio 5-0 è stato il risultato in favore degli inglesi, con gol messi a segno da Ward-Prowse, Calvert-Lewin (doppietta), Sterling e Watkins.

Italia si qualifica se/ Mondiali 2022, risultati utili: un playoff fortunato

DIRETTA SAN MARINO INGHILTERRA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

Salvo variazioni di palinsesto, la diretta tv di San Marino Inghilterra non sarà disponibile sui canali della nostra televisione: questo significa che per assistere alla partita delle qualificazioni Mondiali 2022 non avrete a disposizione nemmeno una diretta streaming video ufficiale. Potrete comunque accedere alle informazioni utili visitando senza costi il sito della federazione internazionale di calcio (www.fifa.com) trovandovi le notizie riguardanti le due nazionali in campo e le classifiche dei gironi delle qualificazioni alla fase finale in Qatar, ovviamente alla sezione specificamente dedicata.

Diretta/ Ungheria Italia Under 19 (risultato 0-0) streaming video tv: si comincia!

PROBABILI FORMAZIONI SAN MARINO INGHILTERRA

Le probabili formazioni della diretta San Marino Inghilterra, match che andrà in scena al San Marino Stadium di Serravalle. Per San Marino, Franco Varrella schiererà la squadra con un 4-5-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Benedettini; Battistini, Fabbri, Rossi, Grandoni; Zafferani, E. Golinucci, A. Golinucci, Censoni, D. Tomassini; Nanni. Risponderà l’Inghilterra allenata da Gareth Southgate con un 4-2-3-1 così schierato dal primo minuto: Pickford; Walker, Mings, Stones, Trippier; Rice, Henderson; Sterling, Mount, Grealish; Kane.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al San Marino Stadium di Serravalle, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria di San Marino con il segno 1 viene proposta a una quota di 51.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 26.00, mentre l’eventuale successo dell’Inghilterra, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.01.



© RIPRODUZIONE RISERVATA