Diretta/ San Marino Malta streaming video tv: sfida tra Cenerentole (Nations League)

DIRETTA SAN MARINO MALTA: OSPITI FAVORITI!

San Marino Malta, in diretta domenica 5 giugno 2022 alle ore 15.00 presso il San Marino Stadium di Serravalle sarà una sfida valevole per la seconda giornata della UEFA Nations League. Classifica sfida tra cenerentole nella Lega D nella Nations League: siamo all’ultimo piano della gerarchia, San Marino ha già perso la prima partita del girone contro l’Estonia il 2 giugno scorso, dopo il pari per 0-0 contro Gibilterra del 14 novembre 2020 i sammarinesi hanno perso 16 partite ufficiali consecutive.

E’ andata un po’ meglio a Malta che in questo 2022 ha vinto almeno due amichevoli, 1-0 contro l’Azerbaigian e 2-0 contro il Kuwait. La nazionale allenata dal tecnico italiano Mangia fa il suo esordio in questa Nations League e il primo giugno scorso ha affrontato il Venezuela a Ta’ Qali, perdendo di misura. Al 14 agosto 2012 risale l’ultimo precedente tra San Marino a Malta a Serravalle, furono i maltesi a vincere col punteggio di 2-3 la sfida valida come partita amichevole.

DIRETTA SAN MARINO MALTA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA DI NATIONS LEAGUE

La diretta tv di San Marino Malta sarà trasmessa su Sky, canale Sky Sport Football, non in versione integrale ma all’interno del contenitore Diretta Gol, con aggiornamenti in tempo reale: tutti gli appassionati potranno seguire la sfida anche in diretta streaming video senza costi aggiuntivi: basterà infatti dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito o l’app Sky Go.

PROBABILI FORMAZIONI SAN MARINO MALTA

Le probabili formazioni della diretta San Marino Malta, match che andrà in scena al San Marino Stadium di Serravalle. Per San Marino, Fabrizio Costantini schiererà la squadra con un 3-5-1-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Benedettini; Manuel Battistini, Palazzi, Fabbri; Zafferani, Golinucci, Michael Battistini, Mularoni, Grandoni; Vitaioli; Nanni. Risponderà Malta allenata da Devis Mangia con un 3-4-3 così schierato dal primo minuto: Galea; Micallef, Pepe, Muscat; Brown, Guillaumier, Garcia, Camenzuli; Grech, Teuma, Mbong.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta San Marino Malta, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria di San Marino con il segno 1 viene proposta a una quota di 11.00, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 5.25, mentre l’eventuale successo di Malta, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 1.28.











