DIRETTA/ SanGiuliano City Vicenza U17 video streaming tv: la semifinale comincia! (oggi 12 giugno)

DIRETTA SANGIULIANO CITY VICENZA U17: SI COMINCIA!

Siamo ormai a pochissimi minuti dall’inizio della diretta di SanGiuliano City Vicenza U17, ma possiamo ricordare che nel turno precedente, cioè i quarti di finale del campionato Under 17 di Serie C, il SanGiuliano City aveva già affrontato una rivale veneta, cioè in quel caso il Padova, andando a vincere per 0-1 all’andata in trasferta per poi completare l’opera vincendo per 2-1 anche al ritorno in casa.

Il Vicenza U17 invece aveva affrontato il Catanzaro, ipotecando la qualificazione vincendo per 1-3 già all’andata in Calabria, per poi dominare anche l’incontro di ritorno in Veneto, terminata per 3-0. Adesso si cambia formula, la semifinale è in gara secca e in campo neutro e allora ci si gioca l’accesso in finale in una sola partita: parola ai protagonisti sul campo, adesso comincia davvero la diretta di SanGiuliano City Vicenza U17! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA SANGIULIANO CITY VICENZA U17 STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di SanGiuliano City Vicenza U17 non sarà garantita e non possiamo nemmeno indicarvi una diretta streaming video, dal momento che la piattaforma DAZN seguirà solamente la finale scudetto degli Under 17 di Serie C.

SANGIULIANO CITY VICENZA U17: PRIMA SEMIFINALE SCUDETTO

SanGiuliano City Vicenza U17, in diretta dallo Stadio della Vittoria di Tolentino, si giocherà alle ore 17.00 di questo pomeriggio, lunedì 12 giugno 2023, per aprire la Final Four per lo scudetto degli Under 17 di Serie C 2022-2023, che è ospitata nelle Marche, regione che sarà protagonista assoluta delle fasi finali per l’assegnazione degli scudetti di tutti i campionati giovanili di calcio edizione 2022-2023, dalla Serie A ai dilettanti (ragazze comprese) a livelli inferiori alla Primavera.

La diretta di SanGiuliano City Vicenza U17 costituisce la prima semifinale, fra qualche ora si giocherà invece la seconda partita tra Reggiana e AlbinoLeffe U17, i tempi sono molto stretti perché già mercoledì sera a Fermo (sede anche della semifinale di prima serata) sarà in programma la finale scudetto, ovviamente fra le squadre vincitrici delle due semifinali di oggi. La posta in palio è alta, che cosa ci dirà quindi la diretta di SanGiuliano City Vicenza U17?

PROBABILI FORMAZIONI SANGIULIANO CITY VICENZA U17

Diamo anche uno sguardo alle probabili formazioni per la diretta di SanGiuliano City Vicenza U17, almeno per quanto riguarda i veneti. L’allenatore Guido Belardinelli dovrebbe scegliere il modulo 4-3-1-2 e indichiamo come possibili titolari Rodeghiero in porta; i quattro difensori Dall’Igna, Ziu, Vescovi e Parlato; a centrocampo invece i titolari potrebbero essere Moon, Sellati e Faedo; infine ecco Mores come trequartista a supporto dei due attaccanti Djordjevic e Crestani.

