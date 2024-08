DIRETTA SARA FANTINI FINALE LANCIO DEL MARTELLO OLIMPIADI PARIGI 2024

Eccoci alla diretta Sara Fantini finale lancio del martello: siamo naturalmente alle Olimpiadi Parigi 2024, il giorno è martedì 6 agosto e dalle ore 21:57 la classe ’97 di Fidenza andrà a caccia di quella che sarebbe una storica medaglia a cinque cerchi, mai ottenuta in carriera. Anzi, possiamo ricordare che tre anni fa a Tokyo Sara Fantini era presente in finale, ma aveva ottenuto l’ultimo posto; oggi dunque va a caccia di riscatto, e da quelle Olimpiadi posticipate per Covid è passata parecchia acqua sotto i ponti, visto che Sara Fantini nel frattempo si è laureata campionessa d’Europa.

Un capolavoro quella dell’emiliana, che nell’occasione a Roma ha messo alle spalle la fenomenale polacca Anita Wlodarczyk: la primatista del mondo e campionessa olimpica in carica sente il peso dell’età ma è comunque riuscita a qualificarsi per la finale del lancio del martello, dunque nella diretta Sara Fantini alle Olimpiadi Parigi 2024 l’azzurra dovrà fare nuovamente in conti con lei, così come con altre avversarie anche se, come vedremo, le possibilità di centrare medaglia e podio per Sara Fantini ci sono tutte.

COME VEDERE LA DIRETTA SARA FANTINI STREAMING VIDEO TV, FINALE LANCIO DEL MARTELLO

La diretta Sara Fantini nella finale lancio del martello alle Olimpiadi Parigi 2024 sarà trasmessa in chiaro sui canali della televisione di stato, che ricordiamo essere Rai Due e Rai Sport, mentre in abbonamento avremo l'alternativa di Eurosport con la grande atletica presente ai canali 210 e 211 del decoder satellitare, ma l'evento potrebbe essere dedicato anche su uno dei canali aperti dall'emittente su Sky Sport.

DIRETTA SARA FANTINI FINALE LANCIO DEL MARTELLO: IL CONTESTO

Dunque nella diretta Sara Fantini finale lancio del martello alle Olimpiadi Parigi 2024 abbiamo una gran bella occasione. La Wlodarczyk è presente, ma si è qualificata come ripescata lanciando 71.06, per dare un’idea la misura di qualificazione di Sara Fantini è stata 72.40 e dunque la polacca potrebbe essere un’avversaria in meno, anche se naturalmente la sua classe resta immensa ed è una lanciatrice da 82.98, sia pure ormai otto anni fa. Non si sono qualificate per la finale del lancio del martello Zheng Wang, argento a Tokyo, e Rose Loga .

La francese lo scorso giugno agli Europei è stata medaglia di bronzo; anche in questo caso dunque Sara Fantini può esultare, ma chiaramente le rivali non mancano a cominciare da Krista Tervo e Camryn Rogers, che hanno timbrato le due misure migliori nelle qualificazioni. Insomma, come già detto: la diretta Sara Fantini finale lancio del martello alle Olimpiadi Parigi 2024 sarà decisamente tosta, l’azzurra comunque può sperare e sognare la medaglia a cinque cerchi e noi attendiamo con ansia l’inizio di questa splendida gara.