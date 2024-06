Diretta finale lancio del martello/ Video streaming Rai: Sara Fantini prima con 72,30 metri

Fantini apre la finale di lancio del martello degli Europei di atletica 2024 – in diretta in queste ore da Roma e disponibile in streaming sulla seconda rete Rai – raggiungendo un ottimo 70.05, superato poco dopo da Kosomen che raggiunge i 70.52 metri. Male, invece, il lancio dell’irlandese Tuthill che raggiunge ‘solamente’ una distanza di 66.85 metri replicati – e superati al pelo – dall’inglese Purchase che arriva a 68.15; ma ci pensa poco dopo Wlodarczyk a conquistare il primo posto in classifica con un ottimo 71.42. Al secondo lancio Fantini supera se stessa con una distanza di 72.30 che la rende immediatamente la prima in classifica della finale di lancio del martello femminile. (Agg di Lorenzo Drigo)

DIRETTA FINALE LANCIO DEL MARTELLO: SI COMINCIA!

Tutto pronto per la finale del lancio del martello agli Europei atletica 2024 Roma: Sara Fantini va a caccia di un’altra medaglia dopo quella ottenuta a Monaco di Baviera. Anche due anni fa la Fantini si era qualificata alla finale con la seconda misura: aveva lanciato 73,40 con due metri abbondanti in meno rispetto a Hanna Skydan, azera che aveva ottenuto il primo posto. In finale il lancio da medaglia di bronzo era arrivato all’ultimo tentativo: per stappare la gara Sara aveva timbrato un ottimo 71,51 e già quella misura sarebbe stata sufficiente, ma al sesto lancio l’emiliana si era messa al riparo dall’assalto della stessa Skydan, stavolta superata.

L’oro con 72,72 lo aveva preso Bianca Ghelber, come detto clamorosamente fuori nelle qualificazioni agli Europei atletica 2024 Roma; argento per Ewa Rozanska con 72,12 ma queste due non ci saranno, dunque l’azzurra può davvero sperare. Adesso è davvero arrivato il momento di metterci comodi e stare a vedere cosa succederà in pedana: non vediamo l’ora di assistere a questa bellissima gara, la diretta della finale del lancio del martello con Sara Fantini sta per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA SARA FANTINI FINALE LANCIO DEL MARTELLO EUROPEI ATLETICA 2024 ROMA

Alle ore 21:33 di lunedì 10 giugno Sara Fantini sarà impegnata nella finale del lancio del martello agli Europei atletica 2024 Roma: una grande attesa e una bella possibilità di replica per la ventiseienne di Fidenza, figlia d’arte di due ex atleti che già due anni fa agli Europei di Monaco di Baviera aveva timbrato una straordinaria medaglia di bronzo. La Fantini, qualificatasi con la seconda misura, è certamente una delle nostre stelle agli Europei atletica 2024 Roma: se due anni fa aveva stupito, oggi chiaramente può confermarsi e quello che è successo qualche giorno fa lo dimostra.

Certamente non mancherà la concorrenza, ma è pur vero che alcune delle protagoniste attese non parteciperanno alla finale del lancio del martello; in più l’atmosfera di casa, con un pubblico che sarà tutto per lei, potrà fare la differenza. Prima di assistere alla diretta di Sara Fantini nella finale del lancio del martello dobbiamo dire che alle qualificazioni era presente anche Rachele Mori, ma lei purtroppo non ha lanciato la misura giusta ed è risultata essere la prima delle escluse, peccato ma ora possiamo concentrarci sulle possibilità di medaglia della Fantini.

DIRETTA SARA FANTINI STREAMING VIDEO RAI: COME VEDERE LA FINALE AGLI EUROPEI ATLETICA 2024 ROMA

Come sempre la diretta tv della finale del lancio del martello femminile sarà coperta dalla televisione di stato: secondo il palinsesto, questa finale con Sara Fantini sarà affidata a Rai Due che si occuperà di mandare in onda le ultime gare della sessione serale di oggi agli Europei atletica 2024 Roma, con possibilità di seguire l’evento anche in diretta streaming video grazie al sito di Rai Play o alla relativa app. CLICCA QUI PER LA DIRETTA STREAMING VIDEO RAIPLAY, FINALE LANCIO DEL MARTELLO FEMMINILE

DIRETTA SARA FANTINI FINALE LANCIO DEL MARTELLO: LE QUALIFICAZIONI

La grande sorpresa nella diretta di Sara Fantini è che la finale del lancio del martello non ospiterà Bianca Ghelber: la rumena, campionessa uscente, aveva vinto l’oro a Monaco con 72,72 ma agli Europei atletica 2024 Roma si è fermata sei centimetri più indietro, è arrivata ventesima nelle qualificazioni e dunque non sarà clamorosamente presente alla gara per le medaglie. Assente anche la polacca Ewa Rozanska, argento in Baviera, ma per lei il discorso è diverso perché è assente dalla kermesse. Nelle qualificazioni la migliore è stata la danese Katrine Koch Jacobsen che ha lanciato 72,88; sono 60 centimetri in meno per Sara Fantini, che è comunque stata seconda.

La grande minaccia sarà rappresentata da Anita Wlodarczyk, primatista mondiale (82,98 lanciato nel lontano 2016), ma naturalmente bisognerà fare i conti anche con la moldava Zalina Marghieva, che tre settimane fa ha ottenuto con 75,95 la misura migliore al mondo in questa stagione. Con loro due dunque Sara Fantini potrebbe giocarsi la medaglia d’oro agli Europei atletica 2024 Roma, resta ora da scoprire come andranno le cose nell’attesissima diretta della finale del lancio del martello e dunque aspettiamo che arrivi il momento…











