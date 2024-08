Il momento sportivo di Sara Fantini è decisamente degno di nota: questa mattina sotto il sole parigino ha conquistato la finale del lancio del martello alle Olimpiadi di Parigi 2024. Ennesimo traguardo con vista sul podio dato che, sulle spalle, porta ancora l’orgoglio peso della vittoria agli ultimi Europei. Ma come spesso accade, anche il gossip vuole la sua parte; cosa sappiamo della vita privata e di un ipotetico fidanzato di Sara Fantini.

Mattia Furlani alle Olimpiadi 2024: chi è la fidanzata Giulia Colonna/ Uniti anche nello sport

Quando si tratta di cronaca rosa, i meriti e traguardi sportivi non fanno altro che alimentare la curiosità. Tale circostanza non poteva escludere anche la nostra Sara Fantini che ha di recente conquistato la finale del lancio del martello alle Olimpiadi di Parigi 2024. Ma nella vita della sportiva c’è un fidanzato?

DIRETTA ITALIA FIORETTO MASCHILE/ Video streaming Rai: siamo in finale per l'oro! (Olimpiadi 2024 Parigi)

Sara Fantini, dalle curiosità sul fidanzato alla priorità delle Olimpiadi di Parigi 2024

All’interrogativo di gossip sul possibile fidanzato di Sara Fantini toccherà rispondere in maniera negativa, almeno stando alle poche ‘tracce’ che si evincono dalla rete. Il profilo social della sportiva ‘tace’ sul fronte sentimentale; diversi scatti raccontano la sua passione per lo sport, la diligenza agonistica e non mancano anche i momenti di spensieratezza in compagnia di famiglia e amici. Non sembrano però presenti scatti riconducibili ad un possibile fidanzato di Sara Fantini.

Che ci sia oppure no un fidanzato nella vita di Sara Fantini, poco importa; la giovane campionessa avrà sicuramente tempo di dedicarsi all’amore. Nel frattempo, la attende una nuova sfida sportiva che può regalare mirabolanti emozioni per lei e per tutti coloro pronti a fare il tifo. Dunque, fari puntati sulla finale del lancio del martello alle Olimpiadi di Parigi 2024.

Diretta nuoto Olimpiadi 2024 Parigi/ Streaming video Rai: programma e finali del giorno (4 agosto)