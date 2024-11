DIRETTA SASSARI PISTOIA: MOMENTO DIFFICILE PER LA DINAMO

Con la diretta Sassari Pistoia, attesa alle ore 20.00 di stasera, domenica 10 novembre 2024, il PalaSerradimigni della città sarda ospiterà la partita che farà calare il sipario sul programma per la settima giornata della Serie A di basket. I riflettori potrebbero essere puntati in maniera particolare proprio sui padroni di casa, perché la diretta Sassari Pistoia vede arrivare a questa partita in evidente difficoltà proprio il Banco di Sardegna Sassari, che finora in campionato ha raccolto solamente 2 punti e quindi ha una sola vittoria al proprio attivo.

Per la Estra Pistoia è stata invece fino a questo momento una stagione di metà classifica, con tre vittorie e altrettante sconfitte per i toscani, che in questo modo vantano 6 punti in classifica e una situazione abbastanza tranquilla, anche se naturalmente un colpaccio stasera potrebbe autorizzare qualche pensiero più ardito – leggi ad esempio Final Eight di Coppa Italia. Il quadro della situazione è questo, ma cosa ci dirà la diretta Sassari Pistoia?

SASSARI PISTOIA IN DIRETTA STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE

Diamo adesso spazio come sempre alle informazioni utili circa la diretta Sassari Pistoia in tv, che non sarà offerta nel senso “classico” del termine non essendo questa una delle tre partite coperte in televisione, però DAZN proporrà la diretta Sassari Pistoia in streaming video per gli abbonati alla piattaforma, come per tutte le partite della Serie A di basket.

DIRETTA SASSARI PISTOIA: COME CI ARRIVANO SARDI E TOSCANI?

I sardi non possono sbagliare nella diretta Sassari Pistoia, la Dinamo ha infatti necessità di tornare a muovere una classifica che è ferma dalla vittoria contro Napoli, ormai ben quattro settimane fa. Da allora infatti sono arrivate tre sconfitte consecutive e non è una grande consolazione il pensiero che siano state tutte partite piuttosto combattute, compreso il ko per 71-68 a Tortona di domenica scorsa. Il Banco di Sardegna non sfigura quasi mai, ma con le sconfitte di misura non si va per niente lontano…

Più sorrisi sicuramente per la Estra Pistoia, che arriva dalla vittoria di domenica scorsa contro Reggio Emilia e più in generale viaggia al 50% di vittorie. Un successo è già arrivato anche in trasferta ed è quello ottenuto sul campo di Cremona alla terza giornata. Di sicuro i toscani potranno scendere in campo più sereni rispetto ai loro avversari questa sera, l’aspetto psicologico potrà fare la differenza oggi nella diretta Sassari Pistoia?