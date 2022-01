Diretta/ Sassari Trento streaming video tv: Aquila in crisi (Serie A1)

DIRETTA SASSARI TRENTO: FACILE PER I PADRONI DI CASA?

Sassari Trento è in diretta alle ore 12.00 di domenica 16 gennaio 2022: sfida valida per il recupero della 14^ giornata nel campionato di basket Serie A1 2021-2022. Sfida importante con il Banco di Sardegna reduce da un successo esterno sul campo della Fortitudo Bologna che ha rilanciato le ambizioni della formazione sarda, ora a ridosso della zona play off dopo molte difficoltà iniziali. E’ in crisi invece l’Aquila Trento, sempre quarta in classifica ma che ha perso contatto con il vertice della classifica dopo il ko contro Venezia nel mezzo di due sconfitte in campo europeo contro Hamburg e Partizan.

Il coach trentino Lele Molin analizza così il momento dei suoi: “Ci aspetta un’altra partita difficile in trasferta, in un momento del nostro calendario che come sapevamo è ricco di viaggi e di sfide contro grandi avversarie. Ritroviamo Reynolds e Bradford, usciti dal protocollo Covid, mentre dovremo ancora fare a meno di Saunders. La gestione degli allenamenti in questa fare ovviamente ha dovuto tenere conto delle assenze, non c’era alternativa: abbiamo stretto e continuiamo a stringere i denti mentre affrontiamo un problema che peraltro tutte le squadre in un modo o nell’altro stanno vivendo.”

DIRETTA SASSARI TRENTO STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassari Trento non sarà trasmessa su Eurosport 2, dunque l’appuntamento con questo recupero della Serie A1 di basket sarà in esclusiva su Discovery Plus, che ne è broadcaster ufficiale: di conseguenza questa e tutte le altre gare saranno fornite agli abbonati (il servizio è a pagamento) in diretta streaming video, mentre sul sito www.legabasket.it troverete tutte le informazioni utili come il tabellino play-by-play e il boxscore aggiornato in tempo reale.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Sassari Trento, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria di Sassari con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.45, mentre l’eventuale successo di Trento, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.90.

© RIPRODUZIONE RISERVATA