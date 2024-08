DIRETTA SASSUOLO ATALANTA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Eccoci al via della diretta Sassuolo Atalanta Primavera, prima della quale possiamo ricordare che questa partita l’anno scorso aveva rappresentato il primo turno dei playoff di campionato: si giocava a Zingonia essendo l’Atalanta piazzatasi meglio in classifica, ma la vittoria aveva sorriso al Sassuolo grazie al gol messo a segno da Flavio Russo al 34’ minuto, e sappiamo bene che poi i neroverdi avevano proceduto sino a vincere lo scudetto, mettendo in fila le vittorie contro Inter e Roma. In generale, negli ultimi dieci incroci, regna l’equilibrio: abbiamo tre vittorie a testa e quattro pareggi.

L’Atalanta peraltro aveva vinto in casa del Sassuolo all’inizio di marzo, un altro 0-1 firmato da Dominic Vavassori; gli emiliani si erano presi la vittoria esterna nel match di andata, ma è curioso notare come il Sassuolo non batta l’Atalanta in casa addirittura dal maggio 2019, una partita valida per la 28^ giornata di un girone già unico e che si era risolta nella rete messa a segno da Giacomo Raspadori, su rigore e al 92’ minuto. Adesso mettiamoci comodi e stiamo a vedere quello che succederà sul terreno di gioco, perché è arrivato il momento che stavamo aspettando: la diretta Sassuolo Atalanta per la seconda giornata sta davvero per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

SASSUOLO ATALANTA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta Sassuolo Atalanta Primavera sarà disponibile in chiaro, perché ancora una volta l’emittente che trasmette le partite del campionato Primavera 1 è Sportitalia: appuntamento dunque al numero 60 del digitale terrestre, ricordando che in alternativa il match si potrà seguire anche con il servizio di diretta streaming video, visitando senza costi aggiuntivi il sito ufficiale oppure installando e attivando la relativa applicazione su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

SASSUOLO ATALANTA PRIMAVERA: UN BIG MATCH PER I CAMPIONI!

La diretta Sassuolo Atalanta Primavera va in scena alle ore 20:30 di lunedì 26 agosto, ed è la partita che chiude il programma della seconda giornata nel campionato Primavera 1 2024-2025: stiamo parlando di un potenziale big match, perché i neroverdi sono campioni in carica nella categoria mentre la giovane Dea ha vinto due scudetti consecutivi in epoca recente, e in generale resta una squadra candidata al titolo anche se il suo inizio è stato tutt’altro che positivo, a causa di un’inattesa sconfitta interna contro la Cremonese neopromossa, una sfida che adesso ha bisogno di essere immediatamente riscattata.

Il Sassuolo Primavera dal canto suo ha aperto pareggiando contro il Verona, prendendosi un punto non negativo in termini assoluti ma poi vincendo la Supercoppa Italiana; da vedere se i giovani neroverdi, che naturalmente si presentano rinnovati a questo nuovo campionato, avranno ancora la competitività giusta per provare a fare il bis. Intanto sarà interessante scoprire quello che succederà nella diretta Sassuolo Atalanta Primavera, aspettando il calcio d’inizio possiamo fare qualche rapida valutazione sulle probabili formazioni di questa partita.

DIRETTA SASSUOLO ATALANTA PRIMAVERA: LE PROBABILI FORMAZIONI

Nel 4-3-2-1 di Emiliano Bigica per la diretta Sassuolo Atalanta Primavera potremmo vedere in campo Moriano, in gol nella Supercoppa vinta contro la Fiorentina: l’esterno si può adattare sulla trequarti prendendo il posto di Knezovic, verso la conferma il “veterano” Kevin Bruno mentre Daldum è insidiato come prima punta da Denis Sandro e Vedovati. A centrocampo Emerick Lopes giocherà ancora in compagnia di Cardascio e Leone; in difesa invece coppia centrale Macchioni-Corradini davanti a Scacchetti, con Parlato e Benvenuti che dovrebbero essere i terzini.

La diretta Sassuolo Atalanta Primavera viene affrontata da Giovanni Bosi con il 3-4-1-2: in porta Torriani, difesa con Ghezzi, Maffessoli e Tavanti in linea, due laterali che si alzano e dovrebbero essere Gobbo a destra e Simonetto a sinistra, mentre nel settore nevralgico del campo è ballottaggio tra Gariani e Mencaraglia per affiancare Riccio, in gol contro la Cremonese. Per quanto riguarda invece il reparto offensivo, il trequartista dovrebbe essere ancora Bonanomi, una sorta di stella di questa Atalanta Primavera; Baldo e Henry Camara davanti, insidiati da Jonsson e Capac.