DIRETTA ATALANTA CREMONESE PRIMAVERA, INIZIA LA STAGIONE

Dopo quasi un ventennio Cremona torna in Primavera 1. La diretta Atalanta Cremonese Primavera sancirà il ritorno ufficiale dei grigiorossi nel massimo campionato giovanile nazionale dopo esattamente 18 anni. Si giocherà al Garillo Pesenti Pigna sabato 17 agosto 2024 alle ore 18:30.

L’Atalanta, dopo aver raggiunto con il quarto posto nella stagione regolare, si è assicurata i playoff anche se è stata un’esperienza molto breve. L’uscita di scena è avvenuta ai quarti di finale contro il Sassuolo futuro campione.

La Cremonese, come abbiamo detto, torna tra i grandi dopo il 5-2 in casa del Parma che è valsa la matematicamente promozione in Primavera 1. Un grande risultato per la squadra di mister Pavesi che dunque si giocherà la sua chance tra i grandi.

DOVE VEDERE ATALANTA CREMONESE PRIMAVERA, DIRETTA TV STREAMING VIDEO

Se è nei vostri interessi guardare la diretta tv Atalanta Cremonese Primavera c’è un buona notizia: questa gara, così come tutte quelle del campionato, saranno visibili gratuitamente su Sportitalia, canale 60.

Per quanto riguarda i servizi in streaming, si potrà assistere all’evento attraverso il sito o l’applicazione di Sportitalia, scaricabile sia su smartphone e tablet.

PROBABILI FORMAZIONI ATALANTA CREMONESE PRIMAVERA

È arrivato il momento di dare uno sguardo alle probabili formazioni Atalanta Cremonese Primavera. La Dea si schiererà con il 4-3-1-2 con Sala in porta, Asiatico a destra, Previtali a sinistra e il duo Buyla e Tavanti in mezzo. A centrocampo ci saranno Arrigoni, Riccio e Buzzoni con Bonamoni trequartista e il duo Camara-Jonsson davanti.

La Cremonese invece preferisce disporsi in campo col 4–3-3. Tra i pali Brahja, in difesa Avitabile, Alizoni, Paganotti e Tosi. Nella zona nevralgica del campo troviamo Tosca, Mavrommatis e Pio Marino. In attacco Auci, Parmigiani e Nagrundyi.

QUOTE PER LE SCOMMESSE ATALANTA CREMONESE

Ora andiamo a vedere le quote per le scommesse Atalanta Cremonese. Favorita la squadra di casa a 1.72 mentre il 2 fisso è offerto a 3.60 in questo derby lombardo. La quota più alta di tutte è quella del pareggio a 3.60.

L’Over 2.5 è ben più basso dell’Under dato che troviamo le due soluzioni rispettivamente a 1.65 e 2.20. Il risultato esatto più basso è l’1-1 a 8.