I NEROVERDI CERCANO NUOVE CERTEZZE

In palio il primo trofeo della stagione nella diretta Sassuolo Fiorentina Primavera che decreterà la squadra vincitrice della Supercoppa Primavera. Ad affrontarsi saranno il Sassuolo campione d’Italia di Bigica e la Fiorentina vincitrice della Coppa Italia Primavera guidata da Galoppa. La partita si giocherà al Mapei Stadium di Reggio Emilia e vedrà il calcio d’inizio alle 20.30 di martedì 20 agosto 2024.

Video Catanzaro Sassuolo (1-1)/ Gol e highlights: Pontisso annulla Mulattieri! (Serie B 18 agosto 2024)

Scendono in campo da sfavoriti gli uomini di Bigica che, dopo aver vinto brillantemente lo scorso campionato, si trovano con tanti calciatori aggregati alla prima squadra e nuovi nomi ancora da scoprire. Su questo parte in vantaggio la Fiorentina di Galoppa che ha vinto l’ultima partita del campionato Primavera contro il Cesena e si presenta con la volontà di vincere la Supercoppa Italiana.

Diretta/ Catanzaro Sassuolo (risultato finale 1-1): rigore fallito da Laurienté! (Serie B, 18 agosto 2024)

DIRETTA SASSUOLO FIORENTINA PRIMAVERA, STREAMING, VIDEO E TV: DOVE VEDERLA?

Per gli amanti del calcio giovanile, la diretta Sassuolo Fiorentina Primavera sarà disponibile in chiaro ed in diretta tv su Sportitalia. Con l’app di Sportitalia ci sarà anche la possibilità di seguire la partita in streaming o, in alternativa, potrete seguire la nostra diretta testuale che racconterà il match.

SASSUOLO FIORENTINA PRIMAVERA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Per raccontare a 360 gradi la diretta Sassuolo Fiorentina Primavera andiamo a vedere le probabili scelte dei due allenatori in vista di questa finale. Emiliano Bigica è pronto a schierare un 4-2-3-1 con Vedovati a sostenere il peso dell’attacco. Ai suoi lati ci potrebbero essere Minta e Gjyla con Sow, Lopes e Aboubakar a reggere il centrocampo e a cerca il collegamento con la fase offensiva. Tra i pali dovrebbe andarci Scacchetti con Corradini e Di Bitonto davanti a lui a difendere la porta.

Diretta/ Parma Fiorentina (risultato finale 1-1): Biraghi la riprende su punizione (Serie A, 17 agosto 2024)

I ragazzi di Daniele Galoppa, invece, si schiereranno con una difesa a tre composta da Romani, Baroncelli e Kouadio a difendere la porta di Vannucchi. Fortini e Scuderi dovrebbero occupare le corsie esterne a supporto di un tridente formato da Rubino, Caprini e Tarantino.

SASSUOLO FIORENTINA PRIMAVERA, LE QUOTE

Per quanto riguarda la diretta Sassuolo Fiorentina Primavera, non troppi bookmaker hanno fornito quote ufficiali per un pronostico ma possiamo comunque leggere quelle dell’agenzia Betsson, secondo cui la squadra favorita è quella neroverde forte di un valore da 1,94 volte quanto messo sul piatto per il segno 1, mentre il segno 2 che identifica l’ipotesi del successo della Fiorentina vi permetterebbe di guadagnare una somma corrispondente a 3,25 volte la vostra giocata e infine il segno X, sul quale puntare per il pareggio, porta in dote con questo bookmaker una cifra che equivale a 3,75 volte l’investimento sulla Supercoppa Primavera.