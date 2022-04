Diretta Sassuolo Atalanta/ Streaming e video tv: Dea per la ripartenza e… (Serie A)

DIRETTA SASSUOLO ATALANTA: GARA PER LA RIPARTENZA

La 32esima giornata di Serie A offre anche la diretta tra Sassuolo e Atalanta. La sfida vedrà contrapposte due delle formazioni più interessanti del nostro campionato, entrambe uscite sconfitte dall’ultimo turno: i neroverdi hanno perso contro la Lazio mentre i bergamaschi sono stati sconfitti in casa dal Napoli. Due squadre che ora vogliono rialzare la testa e tornare alla vittoria.

Gli emiliani hanno abbandonato ogni velleità europea, mentre la Dea spera quantomeno di entrare in Europa League e deve riprendere il percorso in modo positivo per riuscirci. Con una gara ancora da recuperare, la squadra di Gasperini potrebbe agganciare la zona europea.

DIRETTA SASSUOLO ATALANTA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA DI SERIE A

Dove seguire la diretta del match tra Sassuolo e Atalanta? La sfida, valida per la 32esima giornata di Serie A, si disputerà oggi, domenica 10 aprile, alle ore 15.00. Per vedere in diretta il match basterà avere un abbonamento (mensile o annuale) a Dazn. Inoltre la sfida si potrà seguire in streaming video su tablet, mobile e computer o altri dispositivi mobili. Non è infatti necessario guardare il match live tramite smart-tv.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO ATALANTA

Vediamo le probabili formazioni della diretta Sassuolo Atalanta. Mister Dionisi dovrebbe puntare sul 4-2-3-1 con Consigli in porta, Muldur, Chiriches, Ferrari e Kyryakopoulos in difesa. Linea mediana formata da Harroui e Maxime Lopez, con Defrel, Raspadori e Traorè sulla trequarti. In attacco Scamacca, fresco di rinnovo. Indisponibili Obiang e Djuricic, Berardi non al meglio. Squalificato invece Frattesi. Per Gasperini 3-4-2-1. Musso in porta, difesa con Scalvini, Demiral e Palomino, mentre sulle fasce di centrocampo agiranno Hateboer e Zappacosta. Centrali Freuler e Koopmeiners. Sulla trequarti spazio a Pessina e Malinovskyi mentre in attacco dovrebbe agire Muriel. Fuori Toloi, Ilicic e Djimsiti.

SASSUOLO (4-2-3-1): Consigli; Muldur, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Harroui, Maxime Lopez; Defrel, Raspadori, Traorè; Scamacca. All. Alessio Dionisi.

ATALANTA (3-4-2-1): Musso; Scalvini, Demiral, Palomino; Hateboer, Freuler, Koopmeiners, Zappacosta; Pessina, Malinovskyi; Muriel. All. Gian Piero Gasperini

LE QUOTE DELLE SCOMMESSE

Come finirà il match in diretta tra Sassuolo e Atalanta, valido per la 32esima giornata di Serie A? La sfida vedrà favoriti i padroni di casa o la Dea, più avanti in classifica e sicuramente con più motivazioni vista la necessità di vincere per raggiungere l’Europa? Vediamo cosa dicono i bookmakers. Per la Snai, la favorita secondo le quote è la squadra ospite. Nonostante la gara si giochi al Mapei, infatti, l’1 del Sassuolo è quotato 3.40. Il pareggio viene dato a 3.75 mentre la vittoria del club di Gasperini è vista come più probabile e quotata 2. Il match rispecchierà le quote previste dai bookmakers?

