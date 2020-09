Diretta Sassuolo Cagliari/ Streaming video tv: Di Francesco sfida la sua ex (Serie A)

DIRETTA SASSUOLO CAGLIARI: DI FRANCESCO E IL PASSATO

Sassuolo Cagliari, partita che è in diretta dal Mapei Stadium di Reggio Emilia, si gioca alle ore 18:00 di domenica 20 settembre: prima giornata della Serie A 2020-2021 e subito incrocio emozionale per Eusebio Di Francesco, reduce dall’esonero alla Sampdoria ma primo motivo per il quale i neroverdi iniziano l’ottavo massimo campionato in fila e possono rappresentare una mina vagante per la corsa all’Europa, che lui aveva già centrato. Oggi Roberto De Zerbi ha dato una dimensione ancora più offensiva e spettacolare a una squadra che deve imparare a subire meno gol, anche perché l’avversario di oggi è tosto: il Cagliari ha disputato un ottimo campionato soprattutto nel girone di andata, Walter Zenga chiamato in corsa a blindare la salvezza non è stato confermato e così in panchina è arrivato appunto Di Francesco. Sarà interessante scoprire come andranno le cose nella diretta di Sassuolo Cagliari, aspettando la quale possiamo fare qualche valutazione sulle scelte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni attese in campo.

SASSUOLO CAGLIARI IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassuolo Cagliari viene affidata alla televisione satellitare: esclusiva degli abbonati, potrà essere seguita su Sky Sport Serie A e dunque accedendo al canale 202 del decoder. I clienti Sky avranno come di consueto la possibilità di attivare l’applicazione Sky Go per avere le immagini in diretta streaming video: non sono richiesti costi aggiuntivi e basterà armarsi di dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO CAGLIARI

De Zerbi riparte per Sassuolo Cagliari con il solito 4-2-3-1: poche novità rispetto alla stagione passata, anzi nessuna nella formazione titolare in cui potrebbe mancare Boga per la positività al Coronavirus. Quindi sarà Haraslin a giocare a sinistra, con Domenico Berardi a destra e Djuricic che si muoverà in posizione centrale; Locatelli, in odore di Juventus ma che potrebbe venire confermato, sarà il regista della squadra con Obiang al suo fianco; in difesa Marlon e Gian Marco Ferrari proteggeranno Consigli, sugli esterni andranno invece Toljan e Kyriakopoulos.

Il nuovo Cagliari di Di Francesco si schiera con il 4-3-3: Cragno tra i pali, davanti a lui la coppia centrale formata da Walukiewicz e Klavan mentre Faragò e Lykogiannis giocheranno come terzini. Avremo poi un centrocampo con Marin schierato in regia, ai suoi lati le mezzali dovrebbero essere Nandez e Rog; il tridente offensivo ha guadagnato Sottil dalla Fiorentina, l’altro ex viola Giovanni Simeone sarà il centravanti e Joao Pedro si allargherà a sinistra. In panchina c’è Pavoletti, finalmente tornato a disposizione.

QUOTE E PRONOSTICO

L’agenzia Snai ha fornito le quote per un pronostico su Sassuolo Cagliari, indicando nella squadra neroverde quella favorita: il segno 1 per la sua vittoria infatti vi permetterebbe di guadagnare 2,05 volte quanto messo sul piatto, mentre il segno 2 per il successo degli isolani porta in dote una vincita corrispondente a 3,30 volte la giocata. L’eventualità del pareggio, regolata come sempre dal segno X, ha un valore di 3,65 volte la vostra puntata con questo bookmaker.

