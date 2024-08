DIRETTA SASSUOLO CESENA (RISULTATO 0-0): SI GIOCA!

Un intrigante derby dell’Emilia Romagna ci attenderà fra pochissimi minuti con la diretta Sassuolo Cesena, le strade si incrociano in Serie B dopo la retrocessione del Sassuolo dalla massima categoria e il dominio assoluto messo invece in mostra da un fantastico Cesena nello scorso campionato di Serie C girone B.

Quanto invece all’inizio di questa nuova stagione 2024-2025, possiamo parlare di segnali positivi su entrambi i fronti: il Sassuolo infatti ha subito mosso la classifica con il buon pareggio per 1-1 sul difficile campo del Catanzaro, invece il Cesena è a punteggio pieno avendo approfittato con una vittoria casalinga per 2-1 dell’incrocio con un’altra formazione neopromossa dalla Serie C, cioè la Carrarese. Adesso però i numeri assumono importanza solamente relativa e allora cediamo senza ulteriori indugi la parola al campo, perché finalmente la diretta di Sassuolo Cesena comincia per davvero! (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DOVE VEDERE LA DIRETTA SASSUOLO CESENA, IN TV E STREAMING

Se è nel vostro interesse assistere alla diretta Sassuolo Cesena, sappiate che potrete farlo solamente attraverso Dazn che detiene i diritti di tutta la Serie B.

A questo punto passiamo alla diretta streaming che è sempre e comunque in mano a Dazn tramite l’app o il sito web con pc, smartphone, tablet e pc.

I TESTA A TESTA

Sta per iniziare la diretta di Sassuolo Cesena, gara valevole per la seconda giornata del campionato italiano di Serie B. Prima di tuffarci nella sfida andiamo ad analizzare i precedenti tra le due formazioni allo stadio “Mapei” di Reggio Emilia. Gli incroci tra le due compagini raccontano di sole quattro sfide: la prima è quella datata 26 settembre 2009 e terminata con un pareggio (1-1) in Serie B.

Successo prorompente, invece, il 30 dicembre 2012: nell’incontro del torneo cadetto, infatti, cinque gol neroverdi timbrati da Boakye, Troianiello, Bianchi, Berardi e Masucci. Unico incrocio in Serie A, invece, è quello del 20 dicembre 2014 terminato 1-1. L’ultima sfida è, infine, datata 18 gennaio 2017: in Coppa Italia primo e unico successo bianconero grazie al rigore trasformato da Ciano e al gol di Laribi dopo il momentaneo vantaggio di Lorenzo Pellegrini. (Giulio Halasz)

SECONDA DI CAMPIONATO

Esordi diversi per le due squadre che scenderanno in campo al Mapei Stadium. La diretta Sassuolo Cesena mette una contro l’altra due formazioni che hanno avuto un esordio stagionale nel campionato di Serie B ben differente.

Nessuna delle due ha perso, ma il pareggio del Sassuolo col Catanzaro lascia eccome l’amaro in bocca. Non solo i neroverdi erano avanti, gol di Mulattieri nel primo tempo e pareggio di Pontisso nella ripresa, ma gli emiliani hanno avuto una clamorosa chance al 95′, ma Laurienté ha calciato alto il rigore.

Il Cesena invece il tiro dagli undici metri non l’ha sbagliato e Shpendi ha così potuto raddoppiare al 23′ il suo bottino personale, aperto all’ottavo di gioco. Per la Carrarese solamente il gol dell’illusione da parte di Schiavi al 55′.

Ora emiliani e romagnoli si daranno battagli in casa della squadra reduce dalla retrocessione dalla Serie A questo sabato 24 agosto 2024 alle ore 20:30, in attesa di capire quale delle due formazioni porterà a casa i tre punti.

LE PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO CESENA

È tempo di probabili formazioni della diretta Sassuolo Cesena. I neroverdi si disporranno secondo il modulo 4-3-3. Tra i pali Satalino con Toljan a destra e Doig a sinistra. Odenthal farà coppia con Romagna al centro mentre Thorstvedt, Obiang e Boloca comporanno il centrocampo. Davanti, da destra verso sinistra, Bajrami, Mulattieri e Laurienté.

I bianconeri invece opteranno per la difesa a tre in occasione del 3-1-4-2. In porta Pisseri, Prestia insieme a Mangraviti e Curto in difesa. Carlo in mediana con la trequarti ricca di uomini con Ceesay, Berti, Bastoni e Donnarumma. In avanti Shpendi in coppia con Kargo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE SASSUOLO CESENA

Adesso osserviamo le quote per le scommesse della diretta Sassuolo Cesena. Stando a quanto riportano i siti di betting, i favoriti sono i neroverdi a 1.85 contro i bianconeri dati a 3.75, leggermente più alti del pareggio a 3.50.

I bookmakers si aspettano una partita con poche reti dato che l’Under 2.5 è offerto a 1.65 mentre l’Over a 2.10. Infine, Gol e No Gol sono quotati a 2 e 1.75.