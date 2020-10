Diretta/ Sassuolo Crotone (Serie A): streaming video tv, neroverdi lanciati

DIRETTA SASSUOLO CROTONE: TUTTO FACILE PER DE ZERBI?

Sassuolo Crotone si disputerà alle 15.00 di sabato 3 ottobre e sarà uno degli anticipi che apriranno la terza giornata del campionato di Serie A. Le due squadre si trovano ad affrontarsi in un momento diametralmente opposto. I calabresi hanno avuto un duro impatto col ritorno in Serie A dopo due stagioni e, dopo aver incassato un poker a Marassi contro il Genoa, non sono riusciti a far punti neanche contro il Milan in casa, con i rossoneri che sono passati con un secco 0-2 allo stadio Scida. Decisamente diverso lo spirito con cui si avvicina all’appuntamento il Sassuolo, che dopo aver pareggiato sprecando molto in casa contro il Cagliari, ha calato il poker a Cesena contro lo Spezia, in quella che era la prima partita in assoluto dei liguri nella Serie A a girone unico. La squadra di De Zerbi sembra una macchina da calcio sempre più rodata, con i meccanismi offensivi che migliorano partita dopo partita. Questo match sarà un importante banco di prova per la conferma di Berardi e compagni.

STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA DIRETTA FIORENTINA SAMPDORIA

La diretta tv di Sassuolo Crotone viene affidata alla televisione satellitare: esclusiva degli abbonati, potrà essere seguita su Sky Sport Serie A e dunque accedendo al canale 202 del decoder. I clienti Sky avranno come di consueto la possibilità di attivare l’applicazione Sky Go per avere le immagini in diretta streaming video: non sono richiesti costi aggiuntivi e basterà armarsi di dispositivi mobili quali PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO CROTONE

Le probabili formazioni di Sassuolo Crotone, sfida in programma al Mapei Stadium e valevole per la terza giornata del campionato di Serie A. Il Sassuolo sarà schierato dal tecnico Roberto De Zerbi con un 4-2-3-1: Consigli; Toljan, Chiriches, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Locatelli; Berardi, Djuricic, Defrel; Caputo. 3-5-2 per il Crotone di Giovanni Stroppa con questo undici titolare schierato dal 1′: Cordaz; Magallan, Marrone, Golemic; Rispoli, Messias, Cigarini, Zanellato, Molina; Simy, Dragus.

QUOTE E PRONOSTICO

Sono i padroni di casa a essere favoriti nel pronostico su Sassuolo Crotone, come ci dicono anche le quote fornite dall’agenzia Snai: 1,44 è il valore posto sul segno 1 che identifica la vittoria neroverde, mentre il segno sul quale puntare per il successo dei calabresi vi farebbe guadagnare una cifra corrispondente a 6,50 volte la giocata. L’eventualità del pareggio, regolata come sempre dal segno X, porta in dote una vincita che ammonta a 4,75 volte l’importo investito con questo bookmaker.



