Diretta/ Sassuolo Fiorentina streaming video tv: ottima partenza (Primavera)

DIRETTA SASSUOLO FIORENTINA PRIMAVERA: PARTITA COMBATTUTA!

Sassuolo Fiorentina, in diretta domenica 11 settembre 2022 alle ore 13.00 presso lo stadio Enzo Ricci di Sassuolo, sarà una sfida valida per la 5^ giornata del campionato Primavera 1. Ottima partenza per entrambe le squadre in questo avvio di stagione, la Fiorentina fa parte del quartetto di testa a quota 10 punti con Torino, Bologna e Juventus e dopo il pareggio di Cagliari nell’ultima sfida di campionato è tornata alla vittoria, battendo di misura il Milan in casa.

DIRETTA/ Fiorentina RFS (risultato finale 1-1): Ilić riacciuffa i viola!

A due lunghezze di distanza dai viola c’è il Sassuolo che ha messo insieme finora 8 punti in 4 partite, pareggiando 1-1 in casa della Sampdoria dopo due precedenti vittorie consecutive contro Verona e Napoli. Il 26 febbraio scorso il Sassuolo ha vinto nettamente l’ultimo precedente interno contro i toscani, 3-0 il punteggio, mentre i viola non vincono in casa degli emiliani dall’1-2 del 16 giugno 2021.

Probabili formazioni Fiorentina RFS/ Quote: Italiano dovrebbe lanciare Arthur Cabral

SASSUOLO FIORENTINA PRIMAVERA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassuolo Fiorentina Primavera sarà trasmessa su Sportitalia: la partita dunque è un appuntamento in chiaro come del resto sarà tutta la stagione dedicata al campionato Primavera 1, per assistere al match dovrete sintonizzarvi sul canale 60 del digitale terrestre. L’alternativa riguarda come sempre la diretta streaming video, che senza costi aggiuntivi viene fornita da questa stessa emittente: basterà quindi dotarsi di apparecchi mobili come PC, tablet e smartphone e visitare il sito www.sportitalia.com.

Probabili formazioni Fiorentina Rigas/ Diretta tv: Italiano stravolge i suoi 11?

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO FIORENTINA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Sassuolo Fiorentina Primavera, match che andrà in scena allo stadio Enzo Ricci di Sassuolo. Per il Sassuolo, Emiliano Bigica schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Zacchi; Mandrelli, Loeffen, Miranda, Pieragnolo; Kumi, Casolari; D’Andrea, Bruno, Sasanelli; Russo. Risponderà la Fiorentina allenata da Alberto Aquilani con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Martinelli; Kayode, Lucchesi, Krastev, Favasuli; Capasso, Falconi, Nardi; Di Stefano, Toci, Amatucci.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Sassuolo Fiorentina, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera. La vittoria del Sassuolo con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.25, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.40, mentre l’eventuale successo della Fiorentina, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.60.











© RIPRODUZIONE RISERVATA