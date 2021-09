Diretta/ Sassuolo Genoa (Primavera) streaming video e tv. Dopo il ko

DIRETTA SASSUOLO GENOA PRIMAVERA

Sassuolo Genoa, in diretta venerdì 17 settembre 2021 alle ore 17.00 presso lo stadio Enzo Ricci di Sassuolo, sarà una sfida valevole per la terza giornata d’andata del campionato Primavera 1. Entrambe le squadre sono chiamate a riscattare una sconfitta. Nello scorso weekend il Genoa è caduto di misura contro il Cagliari in casa, sconfitta 0-1 e stesso punteggio avverso per il Sassuolo, sconfitto sul campo della Roma. I giovani Grifoni erano partiti con un roboante 6-0 al Pescara, il Sassuolo aveva iniziato il suo cammino in campionato invece pareggiando in casa contro il Milan.

Per gli emiliani c’è qualche difficoltà in attacco anche se contro la Roma gli uomini di Bigica hanno giocato in maniera competitiva, contro una formazione che nutre comunque grandi ambizioni in questa stagione. Il Genoa forse si aspettava qualcosa di più, è vero che il Pescara neopromosso poteva rappresentare un avversario agevole per iniziare una buona stagione, ma contro il Cagliari le cose non hanno funzionato nel giusto modo.

COME SEGUIRE LA PARTITA SASSUOLO GENOA PRIMAVERA IN DIRETTA STREAMING VIDEO E TV

La diretta tv di Sassuolo Genoa Primavera sarà garantita in chiaro per tutti su Sportitalia, canale numero 60 del telecomando del digitale terrestre. In aggiunta, ricordiamo che Sportitalia, emittente ufficiale del campionato Primavera 1, metterà a disposizione anche la diretta streaming video tramite il proprio sito internet oppure l’applicazione.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO GENOA PRIMAVERA

Le probabili formazioni di Sassuolo Genoa Primavera, match che andrà in scena allo stadio Enzo Ricci di Sassuolo. Per il Sassuolo, Emiliano Bigica schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Vitale; Pieragnolo, Paz, Mirando, Flamingo; Zenelaj, Aucelli, Daniels; Estevez, Arcopinto, Abubakar. Risponderà il Genoa allenato da Luca Chiappino con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Mitrovic; Gjini, Colcano, Delle Piane, Baci; Vassallo, Sadiku, Palella; Besaggio, Bamba, Sahli.

SASSUOLO GENOA: LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match all’Enzo Ricci di Sassuolo, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Sassuolo con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.30, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.45, mentre l’eventuale successo del Genoa, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.70.



