Diretta Sassuolo Juventus Primavera/ Streaming video tv: bel posticipo

DIRETTA SASSUOLO JUVENTUS PRIMAVERA: GARA COMBATTUTA

Sassuolo Juventus Primavera, in diretta alle ore 17.00 di oggi pomeriggio, domenica 9 maggio 2021, sarà il posticipo che chiuderà la ventiduesima giornata del campionato Primavera 1. Per presentare la diretta di Sassuolo Juventus Primavera, possiamo ricordare innanzitutto che i neroverdi emiliani arrivano dalla sconfitta per 3-2 subita nella scorsa giornata sul campo dell’Inter, mentre la Primavera della Juventus ha giocato mercoledì un recupero, che ha pareggiato per 1-1 in casa contro l’Empoli.

DIRETTA/ Fiorentina Genoa Primavera (risultato finale 0-2): tutto nel primo tempo!

Con questo risultato i bianconeri hanno perso l’occasione di balzare al secondo posto e restano quarti a quota 37 punti, in un gruppo di testa comunque ancora molto folto, nel quale dunque il primato finale è ancora un obiettivo realistico per la Juventus Primavera. Sta comunque facendo un buon campionato anche il Sassuolo, che con i suoi 31 punti è nella prima metà della classifica e può di conseguenza puntare ai playoff, a maggior ragione se oggi facesse bene. Cosa succederà dunque in Sassuolo Juventus Primavera?

Diretta/ Bologna Empoli Primavera (risultato finale 1-4) video tv: goleada azzurra!

DIRETTA SASSUOLO JUVENTUS PRIMAVERA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Sassuolo Juventus Primavera sarà garantita in chiaro per tutti da Sportitalia, il punto di riferimento per tutto il campionato Primavera 1: per la precisione, questa partita sarà visibile sul canale Sportitalia 60, oltre che in diretta streaming video, la quale sarà disponibile tramite l’app di Sportitalia oppure all’indirizzo Internet www.sportitalia.com

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO JUVENTUS PRIMAVERA

Andiamo infine a scoprire quali potrebbero essere le probabili formazioni di Sassuolo Juventus Primavera. Per i padroni di casa neroverdi ipotizziamo un 3-5-2 che potrebbe vedere titolari Ranem, Flamingo e Piccinini nella difesa a tre davanti al portiere Zacchi; a centrocampo folto centrocampo a cinque per il Sassuolo, che da destra a sinistra potrebbe schierare Paz, Artioli, Mercati, Marginean e Saccani; infine Mattioli e Samele sono favoriti per comporre il tandem d’attacco. Pur tenendo conto dell’impegno infrasettimanale che potrebbe portare a qualche novità in più, per la Juventus disegniamo invece un 4-4-2 con Garofani in porta; davanti a lui la difesa a quattro formata da Mulazzi, De Winter, Riccio e Ntenda; a centrocampo invece i quattro titolari potrebbero essere Soule, Miretti, Barrenechea e Turicchia, così come Da Graca e Cerri dovrebbero formare la coppia titolare in attacco.

Diretta/ Sampdoria Ascoli Primavera (risultato finale 6-1): trionfo blucerchiato

© RIPRODUZIONE RISERVATA