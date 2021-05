Diretta Juventus Empoli Primavera/ Streaming video tv: match tra due squadre in forma

DIRETTA JUVENTUS EMPOLI PRIMAVERA: BIANCONERI PER IL 2° POSTO

Juventus Empoli Primavera sarà diretta dal signor Mario Vigile, e si gioca alle ore 14:00 di mercoledì 5 maggio: la partita del campo Ale&Ricky è valida come recupero della 17^ giornata nel campionato Primavera 1 2020-2021. I giovani bianconeri sono reduci dal big match che hanno pareggiato contro la Roma: non sono riusciti a operare il sorpasso in classifica, ma vincendo oggi si prenderebbero il secondo posto solitario alle spalle dell’Inter nel frattempo balzata in testa, e comunque sono ottimamente indirizzati verso la fase finale del campionato.

Anche l’Empoli sta facendo bene: ha pareggiato in casa contro il Milan confermando l’ottava piazza in classifica, con un risultato pieno oggi si porterebbe addirittura in sesta posizione e dunque all’interno della zona playoff, peraltro i toscani arrivano a questo appuntamento con il miglior attacco del campionato e sono dunque da temere. Aspettando di scoprire cosa succederà nella diretta di Juventus Empoli Primavera, proviamo ora a fare un focus sulle scelte da parte dei due allenatori leggendo insieme le probabili formazioni.

DIRETTA JUVENTUS EMPOLI PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Juventus Empoli Primavera verrà trasmessa su Sportitalia, il canale aperto a tutti (lo trovate al numero 60 del digitale terrestre) che si occupa del campionato Primavera. In alternativa, gli appassionati potranno seguire questa partita anche in diretta streaming video: è infatti installabile l’applicazione fornita dall’emittente, utilizzando dispositivi mobili come PC, tablet o smartphone, ma si potrà anche visitare senza costi aggiuntivi il sito ufficiale www.sportitalia.com.

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS EMPOLI PRIMAVERA

In Juventus Empoli Primavera Andrea Bonatti conferma il 4-4-2: Leonardo Cerri, in gol sabato, potrebbe essere titolare al fianco di Da Graça scalzando Sekulov dall’attacco, sulle corsie laterali invece i favoriti restano Soulé e Iling ma attenzione a Chibozo e Cotter, entrambi per la sinistra. In mezzo al campo dovrebbe agire Barrenechea, con lui uno tra Miretti e Omic; in difesa invece, a protezione del portiere Garofani, ecco il tandem centrale con Riccio e De Winter, possono cambiare i terzini perché Mulazzi e Turicchia scalpitano per una maglia. L’Empoli di Antonio Buscè si dispone invece con un 4-3-1-2: rispetto a domenica la difesa dovrebbe essere invariata, dunque Siniega e Pezzola davanti a Hvalic con Francesco Donati e Rizza a correre sulle fasce. A centrocampo Asllani sarà sempre il regista, Salif Sidibe entra in ballottaggio con Degli Innocenti mentre Belardinelli dovrebbe essere confermato come altra mezzala; così anche il trequartista e capocannoniere della squadra Baldanzi, che agirà a supporto di due tra Klimavicius, Lipari ed Ekong che si giocano i posti.

