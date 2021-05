Diretta/ Sassuolo Juventus (Serie A) streaming video DAZN: bianconeri senza scelta

DIRETTA SASSUOLO JUVENTUS: PIRLO NON PUÒ FALLIRE!

Sassuolo Juventus, in diretta mercoledì 12 maggio 2021 alle ore 20.45 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia sarà una sfida valevole per la diciassettesima giornata di ritorno del campionato di Serie A. Bianconeri senza scelta, chiamati solamente a vincere dopo lo scivolone nel quale sono incappati nello scontro diretto Champions contro il Milan. Uno 0-3 che ha fatto scalpore e ha messo a rischio anche la posizione di Andrea Pirlo in panchina, che dovrebbe comunque essere stato confermato fino alla fine della stagione. Per sperare ancora nella Champions la Juventus dovrà necessariamente vincere tutte e tre le ultime sfide a disposizione, a partire da questa del Mapei Stadium, ma il Sassuolo di questi tempi non è di certo un cliente facile.

Vincendo in casa del Genoa domenica scorsa i neroverdi hanno confermato di essere in forma e di voler continuare la loro strepitosa rimonta che li ha portati a 2 lunghezze dalla Roma e dalla possibilità di qualificarsi in Europa. Se Berardi e compagni dovessero infliggere alla Juve un nuovo stop, le possibilità di partecipare l’anno prossimo alla neonata Europa Conference League aumenterebbero esponenzialmente.

DIRETTA SASSUOLO JUVENTUS STREAMING VIDEO TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Sassuolo Juventus sarà garantita per gli abbonati Sky che abbiano attivato la corrispondente opzione sul canale Dazn 1, numero 209. Altrimenti, il punto di riferimento sarà la piattaforma digitale DAZN, che detiene i diritti per la trasmissione di tre partite a ogni giornata di Serie A in diretta streaming video.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO JUVENTUS

Le probabili formazioni della sfida tra Sassuolo e Juventus al Mapei Stadium. I padroni di casa allenati da Roberto De Zerbi scenderanno in campo con un 4-2-3-1 e questo undici titolare: Consigli; Muldur, Marlon, G. Ferrari, Kyriakopoulos; Locatelli, Obiang; D. Berardi, Djuricic, J. Traore; Raspadori. Risponderà la formazione ospite guidata in panchina da Andrea Pirlo con un 4-4-2 così disposto dal primo minuto: Buffon; Danilo S., De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Cuadrado, Bentancur, Rabiot, Chiesa; Dybala, Ronaldo.

QUOTE E PRONOSTICO

Per chi vorrà scommettere sulla sfida tra Sassuolo e Juventus, le quote del bookmaker Sky moltiplicano per 4.50 la posta scommessa sulla vittoria interna, mentre la quota relativa al pareggio viene proposta a 4.25 e la quota riferita al successo in trasferta viene offerta a 1.65 volte rispetto a quanto messo sul piatto.



