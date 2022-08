DIRETTA/ Sassuolo Lecce video streaming tv: mai vittorie salentine in passato

DIRETTA SASSUOLO LECCE: TESTA A TESTA STORICO

La diretta di Sassuolo Lecce si è disputata per solo quattro volte nella storia se si considerano anche le partite disputate allo Stadio Via del Mare. Il bilancio ci parla di un successo dei neroverdi, proprio al Mapei Stadium, e tre pareggi. I salentini dunque non hanno mai vinto contro questo avversario né in casa che in trasferta. Il primo precedente in casa dei neroverdi ci porta al gennaio 2010 quando in Serie B la gara terminò col risultato finale di 1-1. Le due compagini si sono trovate per la prima volta l’una contro l’altra nella massima categoria nella stagione 2019/20.

UMTITI AL LECCE?/ Calciomercato news, prestito annuale dal Barcellona: colpo vicino

In Emilia Romagna la gara è terminata col risultato finale di 4-2 in un match atipico giocato nel luglio del 2020 in seguito all’interruzione dei campionati a causa della pandemia legata da Coronavirus. La gara fu sbloccata da Ciccio Caputo con pareggio nel primo tempo di Lucioni. Nella ripresa ancora i padroni di casa andavano avanti con Berardi su calcio di rigore e pari sempre sul dischetto di Mancosu. In cinque minuti la squadra di casa vinceva grazie a Boga e Muldur. (Aggiornamento di Matteo Fantozzi)

Diretta/ Sassuolo Juventus Primavera (risultato finale 1-1) video: Bruno la riprende

DIRETTA SASSUOLO LECCE STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassuolo Lecce non sarà una di quelle che per questa 2^ giornata di campionato verranno trasmesse sui canali della televisione satellitare. Di conseguenza l’unico modo per assistere a Sassuolo Lecce sarà quello della diretta streaming video, tramite la piattaforma DAZN (anche questa in abbonamento) che fornisce l’intera programmazione del massimo campionato di calcio, e la cui attivazione può passare anche attraverso una smart tv che sia dotata di connessione a internet oltre che alla apposita app. Gli abbonati sia a Sky sia a DAZN potranno seguire il match tramite Sky Q dove è stata reinserita l’app di DAZN.

Diretta/ Lecce Napoli Primavera (risultato finale 2-0) decidono Salomaa e Berisha

PARTITA RICCA DI GOL?

Sassuolo Lecce, in diretta sabato 13 agosto 2022 alle ore 20.45 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia, sarà una sfida valida per la 2^ giornata del campionato di Serie A. Entrambe le formazioni sono già a caccia di riscatto dopo le sconfitte all’esordio in campionato. Sassuolo che deve riassestarsi dopo il tris incassato a Torino contro la Juventus e la cessione di Raspadori al Napoli che si è aggiunta a quella di Scamacca: molto è cambiato in attacco e Dionisi deve trovare soluzioni alternative.

Il Lecce ha perso all’ultimo secondo la sfida del ritorno nella massima serie contro l’Inter: prova comunque molto gagliarda dei salentini, sfortunati a cadere proprio all’ultimo assalto nerazzurro. Sassuolo e Lecce si ritrovano di fronte in campionato al Mapei Stadium dopo il 4-2 in favore degli emiliani datato 4 luglio 2020. Per una sfida ancora precedente bisogna risalire alla Serie B e al 9 gennaio 2010, quando il match in casa dei neroverdi si concluse con un pareggio con il punteggio di 1-1.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO LECCE

Le probabili formazioni della diretta Sassuolo Lecce, match che andrà in scena al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Per il Sassuolo, Alessio Dionisi schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Consigli; Muldur, Erlic, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Henrique, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Ceide. Risponderà il Lecce allenato da Marco Baroni con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Falcone; Gendrey, Cetin, Blin, Gallo; Bistrovic, Hjulmand, Helgason; Strefezza, Ceesay, Di Francesco.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Sassuolo Lecce, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per l’amichevole. La vittoria del Sassuolo con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.80, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.00, mentre l’eventuale successo del Lecce, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.25.

© RIPRODUZIONE RISERVATA