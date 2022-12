Diretta Sassuolo Marsiglia/ Streaming video tv: amichevole di gran livello

DIRETTA SASSUOLO MARSIGLIA: SI GIOCA A MARBELLA!

Sassuolo Marsiglia, in diretta alle ore 16.00 di oggi pomeriggio, domenica 11 dicembre 2022, è la partita amichevole in programma a Marbella, sede del ritiro invernale per i neroverdi emiliani di mister Alessio Dionisi, ma anche per i francesi dell’Olympique Marsiglia. Tutte le squadre di club condividono il medesimo obiettivo nel corso di questo anomalo dicembre in cui la loro attività è naturalmente ferma per dare spazio ai Mondiali 2022: farsi trovare nelle migliori condizioni per la ripartenza a gennaio. La diretta di Sassuolo Marsiglia si annuncia intrigante, perché l’OM è quarto in classifica nella Ligue 1 e ha giocato la Champions League, anche se i francesi sono stati eliminati nella fase a gironi.

I numeri del Sassuolo sono invece abbastanza deludenti, almeno in proporzione a quanto gli emiliani ci avevano abituato a fare negli anni precedenti. Questo campionato sembra più anonimo: il margine di vantaggio sulla zona retrocessione è più che buono, ma le prospettive non dovrebbero andare oltre una tranquilla salvezza, come indicato anche dal pesante ko a Bologna prima della sosta. Queste settimane di preparazione saranno quindi fondamentali per ripartire nel modo giusto e magari togliersi qualche soddisfazione in più. Anche questa amichevole per gli uomini di Alessio Dionisi desta curiosità: che cosa ci dirà quindi la diretta di Sassuolo Marsiglia?

SASSUOLO MARSIGLIA STREAMING VIDEO E DIRETTA TV: COME VEDERE L’AMICHEVOLE

Salvo variazioni di palinsesto, dobbiamo purtroppo annotare che la diretta tv di Sassuolo Marsiglia non dovrebbe essere garantita in Italia e non possiamo fornirvi neanche indicazioni per una diretta streaming video di Sassuolo Marsiglia, dunque i canali ufficiali del club neroverde emiliano saranno la principale fonte di informazione sulla partita.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO MARSIGLIA

Proviamo adesso a dire qualcosa sulle probabili formazioni per la diretta di Sassuolo Marsiglia. Fermo restando il modulo 4-3-3 che è ormai un marchio di fabbrica per i neroverdi, già prima dell’arrivo di Alessio Dionisi, ecco che ci aspettiamo Consigli titolare in porta, protetto da una difesa a quattro che dovrebbe essere composta da Toljan, Ayhan, Ferrari e Rogerio da destra a sinistra, ricordando che Erlic è l’unico giocatore del Sassuolo convocato al Mondiale, con la Croazia.

Nel centrocampo a tre dovrebbero giocare Frattesi, il grande ex Maxime Lopez in cabina di regia e uno tra Harroui e Thorstvedt. In avanti infine ecco Berardi naturalmente a destra, Pinamonti nei panni del centravanti e Laurientè che sembra favorito per agire da ala sinistra. Nell’Olympique Marsiglia ricordiamo invece tanti ex “italiani”, come ad esempio il portiere Pau Lopez, Cengiz Under e Alexis Sanchez, che potrebbero essere tutti schierati contro il Sassuolo.











