Diretta/ Sassuolo Milan Primavera (risultato 0-1) streaming video tv: gol di Eletu! (16 settembre 2023)

DIRETTA SASSUOLO MILAN PRIMAVERA (RISULTATO 0-1): INTERVALLO

Sassuolo Milan Primavera 0-1: il gol segnato dal rossonero Eletu al 36’ minuto di gioco caratterizza per il momento la diretta della partita per il Campionato Primavera 1, nella quale dunque all’intervallo sono in vantaggio gli ospiti del Milan sul campo del Sassuolo.

Descriviamo allora il momento finora decisivo nella diretta di Sassuolo Milan Primavera: al 36’ un tiro mancino fulminante di Eletu dai 18 metri regala il gol al Milan Primavera, il portiere dei neroverdi emiliani Theiner riesce a toccare il pallone con la punta delle dita, ma questo non basta per evitare il gol. Cosa succederà nel secondo tempo? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA SASSUOLO MILAN PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassuolo Milan Primavera sarà garantita da Sportitalia: il match del campionato Primavera 1 viene affidato all’emittente che ormai da anni si occupa di trasmettere le partite della Under 19. Sfida che potrà essere seguita da tutti, in chiaro sul digitale terrestre, accedendo al canale 60 del vostro telecomando. In assenza di un televisore, nessun problema: la diretta streaming video di Sassuolo Milan Primavera sarà comunque disponibile sul sito ufficiale di Sportitalia, dovrete quindi recarvi all’indirizzo www.sportitalia.com senza costi aggiuntivi.

SI COMINCIA!

Con la diretta di Sassuolo Milan Primavera stiamo per vivere una partita molto interessante, che si è giocata per dieci volte tra il 2017 e lo scorso maggio. In questo arco temporale abbiamo quattro vittorie rossonere a fronte di tre successi neroverdi; l’anno scorso il Sassuolo Primavera si era imposto in casa per 2-0 con la doppietta di Kevin Bruno, al ritorno era finita 0-0 e dunque i giovani rossoneri non sono riusciti a segnare in queste due sfide. Come detto però hanno ottenuto più successi nelle ultime dieci gare, ma nessuno in trasferta: qui al massimo due 1-1 entrambi nel 2021, ma naturalmente in due stagioni differenti.

È un 4-0 dell’aprile 2014 l’unica affermazione esterna del Milan Primavera contro il Sassuolo: quel giorno avevano segnato Simone Ganz, Andrea Petagna, Alex Pedone e ancora Ganz. Adesso non c’è più tempo per ricordare il passato: dobbiamo parlare della stretta attualità, quindi ci possiamo mettere comodi e scoprire insieme quello che succederà sul terreno di gioco perché finalmente ci siamo, la parola passa ai protagonisti perché la diretta di Sassuolo Milan Primavera sta davvero per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

LA PRESENTAZIONE

Sassuolo Milan Primavera in diretta sabato 16 settembre 2023 alle ore 11.00 presso lo stadio Enzo Ricci di Sassuolo sarà una sfida valida per la terza giornata del campionato Primavera 1. È stata una partenza sprint quella della Primavera rossonera allenata da Ignazio Abate. Milan capace di mettere in fila due vittorie consecutive all’esordio, battendo prima il Monza in trasferta e poi ripetendosi in casa piegando in maniera netta col punteggio di 4-1 il Bologna.

Positiva anche la partenza del Sassuolo nel nuovo campionato, con i neroverdi che hanno prima battuto con un emozionante 4-3 la Sampdoria e quindi hanno pareggiato sul campo del Torino, mantenendosi imbattuti e assestandosi a quota 4 punti in classifica. Nella scorsa stagione, il 4 febbraio 2023, Sassuolo vincente in casa 2-0 contro il Milan che ha ottenuto solo 2 pareggi e 3 sconfitte nel campionato Primavera nelle ultime 5 uscite in casa degli emiliani.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO MILAN PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Sassuolo Milan Primavera, match che andrà in scena allo stadio Enzo Ricci di Sassuolo. Per il Sassuolo, Emiliano Bigica schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Theiner, Cinquegrano, Russo, Leone, Baldari, Knezovic, Pigati, Cannavaro, Ioannou, Falasca, Parlato. Risponderà il Milan allenata da Ignazio Abate con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Bartoccioni; Bakounè, Simic, Nsiala, Bartesaghi; Ehuwa, Malaspina, Zeroli; Cuenca, Bonomi, Sia.

SASSUOLO MILAN PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Sassuolo Milan Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera 1. La vittoria del Sassuolo con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.20, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.50, mentre l’eventuale successo del Milan, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.75.











