DIRETTA/ Milan Bologna Primavera (risultato 0-0) video streaming tv: si gioca, via! (2 settembre 2023)

DIRETTA MILAN BOLOGNA PRIMAVERA (RISULTATO 0-0): SI COMINCIA!

Siamo davvero pronti a raccontare la diretta di Milan Bologna Primavera, partita che nel corso della sua storia ha avuto tanti precedenti. Il bilancio recente lo analizziamo parlando delle ultime dieci sfide tra queste due squadre: la prima di queste è andata in scena nel dicembre 2015, in generale il Milan ha ottenuto più vittorie (sei) rispetto al Bologna che si è affermato in sole tre occasioni, dunque in questo lasso di tempo un solo pareggio che è quello del febbraio 2018, senza reti, in casa dei giovani rossoneri. Il Milan ha festeggiato solo due volte in casa, e questo è certamente un dato curioso: la volta più recente è del marzo scorso, chiaramente nell’ultimo campionato 1.

Delle tre vittorie del Bologna due sono in trasferta, e dunque i successi esterni superano quelli casalinghi anche in assoluto: era stato roboante il 4-1 che i felsinei Under 19 avevano rifilato ai pari età rossoneri nell’aprile 2022, una stagione complicata per il Milan. Adesso però bisogna tornare a parlare di attualità, perché qui ci siamo e le due squadre sono pronte a fare il loro ingresso in campo: lasciamo che a parlare siano quindi i protagonisti di questa partita, la diretta di Milan Bologna Primavera sta realmente per farci compagnia! (agg. di Claudio Franceschini)

DIRETTA MILAN BOLOGNA PRIMAVERA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Milan Bologna Primavera sarà garantita da Sportitalia: il match del campionato Primavera 1 viene affidato all’emittente che ormai da anni si occupa di trasmettere le partite della Under 19. Sfida che potrà essere seguita da tutti, in chiaro sul digitale terrestre, accedendo al canale 60 del vostro telecomando. In assenza di un televisore, nessun problema: la diretta streaming video di Milan Bologna Primavera sarà comunque disponibile sul sito ufficiale di Sportitalia, dovrete quindi recarvi all’indirizzo www.sportitalia.com senza costi aggiuntivi.

AL SABATO MATTINA…

Milan Bologna, in diretta sabato 2 settembre 2023 alle ore 11.00 presso il Centro Sportivo Vismara – Puma House of Football di Milano sarà una sfida valida per la seconda giornata del campionato Primavera 1. Una vittoria significherebbe per entrambe le formazioni lanciarsi già verso la vetta della classifica. Il Milan è partito con una vittoria per 1-3 in casa del Monza, la squadra di Ignazio Abate ha subito convinto con Sia grande protagonista, autore della doppietta decisiva nel corso del secondo tempo.

Brillante anche l’avvio di campionato del Bologna che ha battuto con un rotondo 3-0 il Frosinone, felsinei che hanno chiuso d’autorità la partita nel secondo tempo pur avendo comunque trovato il vantaggio già nella prima frazione di gioco. Il 10 marzo scorso il Milan ha vinto di misura, col punteggio di 1-0, l’ultimo precedente casalingo contro il Bologna nel campionato Primavera, il 23 aprile 2022 i felsinei hanno vinto per l’ultima volta in casa dei rossoneri con un perentorio 1-4.

PROBABILI FORMAZIONI MILAN BOLOGNA PRIMAVERA

Le probabili formazioni della diretta Milan Bologna Primavera, match che andrà in scena al Centro Sportivo Vismara – Puma House of Football di Milano. Per il Milan, Ignazio Abate schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Bartoccioni; Bakoune, Simić, Nsiala, Bartesaghi; Victor, Stalmach; Cuenca, Zeroli, Bonomi; Sia. Risponderà il Bologna allenato da Luca Vigiani con un 4-3-3 così schierato dal primo minuto: Bagnolini, Menegazzo, Hodzic, Amey, Rosetti, Ebone, Diop, Mercier, Baroncioni, Mukelenge, Byar.

MILAN BOLOGNA PRIMAVERA LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Milan Bologna Primavera, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per la sfida del campionato Primavera 1. La vittoria del Milan con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.60, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.00, mentre l’eventuale successo del Bologna, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 4.90.











