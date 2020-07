Diretta Sassuolo Milan/ Streaming video tv: sfida affascinante al Mapei (Serie A)

Sassuolo Milan si gioca in diretta dal Mapei Stadium, calcio d’inizio alle ore 21:45 di martedì 21 luglio: è una delle due partite che aprono il programma della 35^ giornata per il campionato di Serie A 2019-2020. Tecnicamente potremmo dire che si tratta dell’ultima occasione che i neroverdi hanno di agganciare il treno europeo: il pareggio di Cagliari, avvenuto sabato, li ha portati ad avere un ritardo di 11 lunghezze dai rossoneri e dunque si allontana sempre di più quello che sarebbe stato un ottimo traguardo. Per contro il Diavolo vola sulle ali dell’entusiasmo: nel post-lockdown quella di Stefano Pioli è una delle squadre più in forma di tutto il campionato e lo ha dimostrato anche nell’ultimo turno, giocando una partita meravigliosa e rifilando cinque gol al Bologna. Macchina perfettamente oliata nella quale sono in tanti a poter trovare il gol, adesso il Milan spera di prendersi un’altra vittoria con la quale andare a caccia del quinto posto, ripetendo così il risultato dello scorso anno. Manca sempre meno alla diretta di Sassuolo Milan, pertanto aspettando che la partita abbia inizio possiamo valutare quali siano le scelte dei due allenatori per questa sfida, analizzando in maniera più approfondita le probabili formazioni.

DIRETTA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassuolo Milan sarà trasmessa dalla televisione satellitare: appuntamento riservato agli abbonati di questa emittente, che potranno seguire la partita di campionato sul canale Sky Sport Serie A (numero 202 del decoder) e, ovviamente, in assenza di un televisore avranno l’opportunità di attivare senza costi aggiuntivi il servizio di diretta streaming video grazie all’applicazione Sky Go, che si può installare su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO MILAN

Per Sassuolo Milan Roberto De Zerbi, ex della partita, deve rinunciare a Gian Marco Ferrari: spera di ritrovare Obiang e Defrel, nel suo 4-2-3-1 si rivede soprattutto Domenico Berardi che, tornato dalla squalifica, prende posto sulla trequarti insieme a Djuricic e Boga con Caputo favorito su Haraslin per giocare come punta centrale. In difesa dovrebbe essere Peluso ad affiancare Marlon, mentre sulle corsie laterali Toljan non è al top e dunque potrebbe nuovamente lasciare spazio a Muldur, con Kyriakopoulos sull’altro versante. La mediana dovrebbe essere formata da Locatelli e Magnanelli, con Hamed Traoré che però si gioca la maglia fino all’ultimo.

Non dovrebbe cambiare il Milan, che si affida come sempre a un modulo speculare a quello del Sassuolo: Andrea Conti rileva Calabria a destra ma questa potrebbe essere l’unica modifica rispetto a sabato. Kjaer e Alessio Romagnoli davanti a Gigio Donnarumma, Theo Hernandez terzino sinistro con Kessie e Bennacer a formare la cerniera mediana che dovrà supportare la trequarti, nella quale Bonaventura e Rafael Leao contendono le maglie sugli esterni a Saelemaekers e Rebic, comunque favoriti. In mezzo giocherà Calhanoglu, Ibrahimovic è in vantaggio come centravanti ma, qualora si dovesse accomodare in panchina, ci sarebbe appunto Rebic a fare un passo avanti.

QUOTE E PRONOSTICO

Il pronostico su Sassuolo Milan è stato tracciato anche dall’agenzia William Hill, abbastanza concorde con gli altri bookmaker nel dare ai rossoneri il ruolo della squadra favorita: la loro vittoria esterna è regolata dal segno 2 e vi permetterebbe di incassare 2,00 volte quello che avrete messo sul piatto, contro il valore di 3,50 volte la puntata che accompagna il segno 1 per il successo dei neroverdi. Il pareggio è come sempre identificato dal segno X, e in questo caso il guadagno corrisponderebbe a 3,80 volte l’importo investito.

© RIPRODUZIONE RISERVATA