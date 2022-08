DIRETTA SASSUOLO MODENA/ Streaming video tv: primo impegno ufficiale per Dionisi

DIRETTA MODENA SASSUOLO: BERARDI ALLA RICERCA DEL GOL NUMERO 121

Si attende solamente l’inizio della diretta Modena Sassuolo di oggi, lunedì 8 agosto alle ore 18:00, e finalmente la stagione dei ragazzi di Dionisi potrà dirsi iniziata. Il tecnico ex Empoli ha ancora molto da sistemare ma il campionato sta per iniziare. L’infortunio di Traoré complica il tutto ma la conferma di Berardi e l’esplosione di Frattesi lo scorso anno fanno stare più tranquillo il giovane tecnico ex Empoli, al suo secondo anno a Reggio Emilia. Sapore di sfida importante anche perché è un derby quello tra Sassuolo e Modena che si giocano l’accesso ai sedicesimi di Coppa Italia. La sfida sarà diretta da Gianluca Aureliano di Bologna. Aureliano sarà insieme a Alessandro Cipressa di Lecce e Mario Vigile di Cosenza come assistenti e da Simone Galipò di Firenze come quarto uomo. Al VAR ci saranno Luca Banti di Livorno e Fabrizio Lombardo di Cinisello Balsamo come assistente al VAR.

Variabile importante del match, oltre il fattore derby, anche la possibilità che il caldo possa incidere pesantemente sulle due squadre. Ci si aspetta, per oggi, difatti, una partita all’insegna della tecnica ma le condizioni climatiche possono rallentare tutto. Con questo comunicato, il Sassuolo, ha presentato il match di Coppa con i seguenti prezzi: “In merito alla partita Modena-Sassuolo, 32esimi di Coppa Italia Frecciarossa 2022/23, il Sassuolo Calcio informa che è possibile acquistare i tagliandi per il Settore Ospiti al prezzo di € 10 più eventuali diritti di prevendita presso i punti vendita Vivaticket”.

DIRETTA MODENA SASSUOLO: STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

E per chi è in vacanza? Nessun problema, la diretta Modena Sassuolo sarà trasmessa in tv e sarà visibile senza alcun problemi in chiaro e senza costi aggiuntivi. Occorre solo una una smart tv, oppure qualsiasi dispositivo elettronico ed il tifoso del Sassuolo e del Modena, e non solo, potrà assistere indisturbato alla partita senza neppure scendere di casa di casa.

La partita Modena Sassuolo sarà trasmessa in diretta tv su Italia 1 e in streaming video su Mediastet Infinity e sul sito Sportmediaset.it. Non solo televisione ma anche, chiaramente, stadio con la possibilità acquistare i tagliandi per il Settore Ospiti al prezzo di € 10 più eventuali diritti di prevendita. Sarà l’importante test, il primo ufficiale di questa stagione, per l’ex Empoli Alessio Dionisi, privo di Junior Hamed Traorè, ormai fermo ai box da diverse settimane.

PROBABILI FORMAZIONI MONZA SASSUOLO

Le probabili formazioni della diretta Modena Sassuolo vedono i padroni di casa che si schiereranno con l’ex Fiorentina Seculin in porta: difesa a 4 con Ciofani, Cittadini, Silvestri (suo il primo gol stagionale contro il Catanzaro) e Dentello Azzi. Centrocampo formato da tre uomini, Magnino (gol anche per lui contro il Catanzaro), Gerli e l’ex Lecce Armellino. Trequartista Tremolada insidiato dal giovane Battistella con Falcinelli e Diaw (gol anche per lui contro il Catanzaro) pronti a mettere in rete tutte le occasioni.

Andando a vedere la formazione degli ospiti troviamo confermata in blocco la rosa dello scorso anno con qualche piccolo cambiamento. Tra i pali il solito Consigli, difesa con Muldur e Toljan ad alternarsi con Ferrari ed Erlic come centrali. A sinistra chiude la fascia Rogerio. Centrocampo con Frattesi e Maxime Lopez con il gioiellino Thorsvedt pronto a dire la sua del primo anche in prossimità della prima di campionato contro la Juventus. Li davanti Berardi, con Raspadori alle spalle del giovane Alvarez. Tuttavia non è da sottovalutare la presenza dal primo di Defrel al posto del giovane attaccante.

MODENA SASSUOLO: LE QUOTE

Le quote della diretta Modena Sassuolo, sfida valida per i trentaduesimi di Coppa Italia 2022/2022, vedono favorita la squadra in trasferta, quindi il Sassuolo di Dionisi: 2.10 secondo Sisal Matchpoint; pareggio dato a 3.25 e vittoria dei gialli del Modena a 3.50, decisamente alta per essere in casa. Quota più alta, relativamente alla vittoria del Sassuolo, quella di Bet.com e Reload bet con TornadoBet. Per i 3 siti, la vittoria del Sassuolo è di 2.88 mentre la vittoria del Modena data a 3.70 sempre dai 3 siti precedentemente accennati, ovvero Bet.com e Reload bet con TornadoBet.

