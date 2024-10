DIRETTA SASSUOLO MODENA, AMBIZIONI DIFFERENTI PER LE DUE COMPAGINI

Al Mapei Stadium-Città del Tricolore è in programma la diretta Sassuolo Modena, sfida valida per la decima giornata del campionato di Serie B 2024/2025 alle ore 17:15 di sabato 26 ottobre 2024. Le due società si presentano alla vigilia di questo derby emiliano molto sentito per tutti i tifosi con ambizioni di classifica ben differenti l’una dall’altra. I neroverdi si trovano infatti in terza posizione a 18 punti, ad una sola lunghezza dallo Spezia ed a 4 punti di distacco dalla Cremonese, ora quarta. Il successo permeterebbe al Sassuolo di continuare a puntare in alto inseguendo la capolista Pisa oltre ad ottenere l’ennesimo risultato utile consecutivo.

Il Modena, invece, ha per forza di cose bisogno di risollevarsi abbandonando il pericoloso quindicesimo posto occupato per il momento con 10 punti, davanti al Catanzaro che detiene la prima posizione valida per i playout retrocessione. L’arbitro designato per dirigere questo incontro è Luca Pairetto, proveniente dalla sezione AIA di Nichelino, supportato dagli assistenti Bahri di Sassari e Votta di Moliterno ed infine il quarto uomo sarà Roberto Lovison, della sezione di Padova.

DIRETTA SASSUOLO MODENA, INFO STREAMING VIDEO TV: DOVE VEDERLA?

La visione della diretta Sassuolo Modena di sabato alle ore 17:15 per il decimo turno della Serie B sarà come di consueto garantita da DAZN, piattaforma che detiene infatti i diritti per la trasmissione in esclusiva di tutte le partite del campionato cadetto per la stagione 2024/2025. Chiunque possieda un abbonamento valido potrà quindi seguire la partita live attraverso il servizio streaming offerto sia tramite il browser del proprio pc che tramite l’applicazione dedicata, che permette di collegarsi con il proprio tablet così come con lo smart phone.

DIRETTA SASSUOLO MODENA, LE PROBABILI FORMAZIONI

Cresce l’attesa per il fischio d’inizio della diretta Sassuolo Modena ed aspettando l’avvio della contesa cerchiamo di analizzare quali potranno essere le scelte effettuate dai due allenatori nelle probabili formazioni. E’ altamente probabile che mister Fabio Grosso decida di riproporre i suoi giocatori con il modulo 4-2-3-1 che ha garantito loro di ottenere il roboante successo per 5 a 2 nello scorso turno contro il Brescia puntando sempre su Mulattieri al centro dell’attacco supportato da Thorstvedt, Lauriente e Volpato.

Sul fronte gialloblu anche la squadra di Pierpaolo Bisoli dovrebbe scendere in campo con uno speculare 4-2-3-1, modulo questo che ha garanti due pareggi per 2 a 2 nelle ultime due uscite. Ballottaggio in linea mediana tra Battistella e Magnino sebbene entrambi abbiano fatto bene in quella zona del campo, e sulla trequarti ci sarà uno tra Idrissi e Di Pardo.

DIRETTA SASSUOLO MODENA, LE QUOTE

Una chiave di letture interessante per la diretta Sassuolo Modena può essere offerta anche dalle quote stabilite dalle principali agenzie di scommesse sportive in relazione al pronostico dell’esito finale. Il Sassuolo parte nettamente favorito per la vittoria finale secondo Sisal che paga l’1 a 1.90 mentre il Modena dovrà invece darsi parecchio da fare se vorrà davvero puntare ai tre punti, con il 2 pagato addirittura a 4.00. Visto che si tratta di un derby, non è da sottovalutare l’opzione rappresantata dal pareggio, quotato a 3.40 e la pensa così anche Betsson mentre Snai offre ancora di meno per la vittoria del Sassuolo con 1.87.