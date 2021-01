Diretta Sassuolo Parma/ Streaming video tv: derby emiliano al Mapei (Serie A)

DIRETTA SASSUOLO PARMA: NEROVERDI FAVORITI

Sassuolo Parma si gioca in diretta, al Mapei Stadium di Reggio Emilia, alle ore 15:00 di domenica 17 gennaio: la partita è valida per la 18^ giornata del campionato di Serie A 2020-2021 ed un è derby emiliano molto interessante, che potrebbe avere un esito meno scontato del previsto. Il Sassuolo è chiaramente favorito per classifica e valori, ma dopo aver esplorato la zona Champions League ha calato la propria produzione: sconfitto a Torino dalla Juventus, si è decisamente allontanato dalle prime posizioni e, pur se la classifica rimane buona rispetto alle ambizioni, ci si aspetta sempre il salto di qualità a questo punto imprescindibile.

Il Parma invece è nei guai: anche il ritorno di Roberto D’Aversa per ora non ha prodotto, certo una partita è troppo poco per giudicare ma intanto è arrivata una sconfitta interna contro la Lazio, che ha lasciato i ducali in zona retrocessione e con l’acqua alla gola, con la necessità impellente di produrre risultati. Aspettando che la diretta di Sassuolo Parma prenda il via, possiamo intanto valutare quale possa essere il quadro delle scelte da parte dei due allenatori, leggendo insieme le probabili formazioni della partita.

DIRETTA SASSUOLO PARMA STREAMING VIDEO E TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassuolo Parma verrà trasmessa su DAZN1, il canale che al numero 209 del decoder di Sky è disponibile anche per gli abbonati della televisione satellitare da almeno tre anni. Chiaramente in alternativa sarà possibile assistere a questa partita anche attraverso la piattaforma DAZN in diretta streaming video, dunque scaricandone l’applicazione su dispositivi mobili come PC, tablet e smartphone o, ancora, installandola su una smart tv che sia dotata di connessione a internet.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO PARMA

Uno squalificato per parte nelle probabili formazioni di Sassuolo Parma: Obiang e Hernani saltano il derby, dunque Roberto De Zerbi dovrebbe puntare su Maxime Lopez per affiancare Locatelli in mediana, ma non rientra nemmeno Domenico Berardi che lascerà spazio a Hamed Traoré sulla trequarti, con lui Djuricic e Boga mentre Caputo sarà ovviamente il centravanti. In difesa invece Muldur è ancora in vantaggio su Toljan per la corsia destra, Kyriakopoulos agirà sull’altro versante e in mezzo, a protezione di Consigli, avremo la coppia formata da Chiriches e Gian Marco Ferrari. D’Aversa sopperisce all’assenza di Hernani con Sohm, che si piazzerà sulla mezzala con Kurtic sull’altro versante, e Brugman in cabina di regia. Alle loro spalle c’è Balogh a fare coppia centrale con Bruno Alves visto l’infortunio occorso a Osorio, Busi e Giuseppe Pezzella dovrebbero essere i terzini con Sepe tra i pali. Davanti, il tecnico dovrebbe nuovamente puntare su Brunetta come terzo elemento del tridente: da definire il ballottaggio Cornelius-Inglese (ma il primo parte favorito), sarà poi Gervinho a completare il reparto. Panchina cortissima a causa delle tante indisponibilità.

QUOTE E PRONOSTICO

In conclusione andiamo a vedere per Sassuolo Parma quali siano le quote che l’agenzia Snai ha fissato per il pronostico: il segno 1 che regola la vittoria interna vi permetterebbe di intascare una vincita corrispondente a 1,70 volte quanto messo sul piatto, l’eventualità del pareggio (regolata dal segno X) porta in dote un guadagno pari a 4,25 volte la puntata mentre il successo esterno, per il quale dovrete puntare sul segno 2, vale una somma che ammonta a 4,75 volte l’importo investito.



© RIPRODUZIONE RISERVATA