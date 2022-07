Diretta/ Sassuolo Real Vicenza streaming video tv: neroverdi, si riparte (amichevole)

DIRETTA SASSUOLO REAL VICENZA: PRIMO TEST!

Sassuolo Real Vicenza, in diretta domenica 10 luglio 2022 alle ore 18.00 presso il Centro Sportivo di Vipiteno sarà una sfida amichevole, primo test stagionale in programma per la formazione emiliana. Ripartono i neroverdi dopo un’altra stagione ricca di sorprese: dopo l’addio di De Zerbi il Sassuolo ha saputo ridare linfa alla sua azione riuscendo a disputare un’altra annata a ridosso della zona europea, lanciando Alessio Dionisi come allenatore emergente e prendendosi lo sfizio di vincere in casa di Milan, Inter e Juventus nella stessa stagione.

Le curiosità attorno al Sassuolo riguardano anche il destino sul mercato di alcuni gioielli: Frattesi, Scamacca e Berardi dopo la Nations League si aggregheranno solo in questi giorni al ritiro della squadra e lavoreranno per cercare di mettersi in luce per una big. Il dg Carnevali ha già fatto sapere che anche in caso di permanenza i “ragazzi terribili” del Sassuolo saranno sempre intenzionati a dare il massimo per rendere la squadra ancora una volta la mina vagante della Serie A.

DIRETTA SASSUOLO REAL VICENZA STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE L’AMICHEVOLE

La diretta tv di Sassuolo Real Vicenza non sarà trasmessa sui canali in chiaro o a pagamento sul digitale terrestre o sul satellite. Di conseguenza non sarà possibile seguire l’amichevole neppure in diretta streaming video: come sempre però sui canali social del club emiliano, su Facebook, Twitter e Instagram, si potranno ricevere aggiornamenti in tempo reale e avere notizie sull’esito e lo svolgimento della prima amichevole stagionale della formazione neroverde.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO REAL VICENZA

Le probabili formazioni della diretta Sassuolo Real Vicenza, amichevole che andrà in scena al Centro Sportivo di Vipiteno. Prima uscita stagionale per il Sassuolo di Alessio Dionisi, che attende ancora il ritorno dei Nazionali per completare la rosa a disposizione in ritiro. Al momento, considerando anche i recenti sviluppi di mercato, la formazione tipo del Sassuolo dovrebbe essere un 4-2-3-1 così schierato: Consigli: Toljan, Ruan, Ferrari, Kyriakopoulos; Obiang, Harroui; Defrel, Marginean, Mercati; Agustin Alvarez.

