Diretta/ Sassuolo Reims streaming video tv: la prima senza Scamacca (Amichevole)

DIRETTA SASSUOLO REIMS: AMICHEVOLE COMBATTUTA!

Sassuolo Reims, in diretta domenica 31 luglio 2022 alle ore 20.00 presso lo stade Auguste Delaune di Reims, sarà una sfida amichevole tra la formazione neroverde e quella transalpina. Gli emiliani provano ad alzare il livello dello stato di forma in una preparazione estiva che ha già vissuto tappe importanti per la squadra allenata da Alessio Dionisi: ultimo match disputato il 2-0 inflitto al Sudtirol neopromosso in Serie B, dopo la vittoria contro i ceki dello Jablonec.

Il Reims nella scorsa stagione si è salvato piuttosto comodamente nella Ligue 1 francese e ora proverà a rilanciarsi anche se nell’ultimo test amichevole è arrivato un ko di misura contro gli spagnoli del Villarreal. Il Sassuolo è alla ricerca del sostituto di Scamacca, venduto in Premier League al West Ham, ma dovrà guardarsi anche dagli assalti del Napoli a Giacomo Raspadori: se la cessione in attacco fosse doppia, al di là della politica del club che è quella di valorizzare i propri talenti, sarebbe difficile rialzare subito il livello.

DIRETTA SASSUOLO REIMS STREAMING VIDEO TV: COME VEDERE LA PARTITA

La diretta tv di Sassuolo Reims non dovrebbe essere fornita da alcun canale della nostra televisione: nessuna emittente ha acquistato i diritti per mandare in onda le amichevoli della società neroverde, e dunque non sarà a disposizione nemmeno un servizio di diretta streaming video di Sassuolo Reims. Per avere tutti gli aggiornamenti utili potrete comunque consultare le pagine ufficiali che il Sassuolo mette a disposizione sui social network, in particolare consigliamo di visitare gli account presenti su Facebook e Twitter.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO REIMS

Le probabili formazioni della diretta Sassuolo Reims, match che andrà in scena allo stade Auguste Delaune di Reims. Per il Sassuolo, Alessio Dionisi schiererà la squadra con un 4-3-3 come modulo. Questa la formazione di partenza: Consigli; Toljan, Ayhan, Ferrari, Kyriakopoulos; Frattesi, Maxime Lopez, Matheus Henrique; Berardi, Raspadori, Ceide. Risponderà il Reims allenato da Oscar Garcia con un 3-5-2 così schierato dal primo minuto: Rajkovic, Munetsi, Faes, Abdelhamid, Busi, Lopy, Matusiwa, Doumbia, Foket, Ekitike, Touré.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sulla diretta Sassuolo Reims, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai per l’amichevole. La vittoria del Sassuolo con il segno 1 viene proposta a una quota di 2.75, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 3.20, mentre l’eventuale successo del Reims, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 2.25.

