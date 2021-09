DIRETTA/ Sassuolo Salernitana streaming video tv: è sfida senza precedenti in Serie A

DIRETTA SASSUOLO SALERNITANA:SFIDA INEDITA IN A

Sarà un evento completamente nuovo in Serie A la diretta di Sassuolo Salernitana, perché gli emiliani e i campani non si erano mai incrociati in passato nel massimo campionato, dove la Salernitana manca da oltre 20 anni mentre il Sassuolo è arrivato da meno di un decennio. Si contano comunque sette precedenti ufficiali tra Serie C, Serie B e Coppa Italia, tutti disputati tra il 2008 e il 2010, anni nei quali Sassuolo Salernitana si era giocata dunque con grande frequenza – ben quattro volte nel solo 2008.

Il bilancio ci parla di tre vittorie per il Sassuolo, due successi della Salernitana e altrettanti pareggi, curiosamente poi entrambi decisi ai calci di rigore con una vittoria per parte, potendo dunque parlare di quattro successi per il Sassuolo e tre vittorie della Salernitana. le ultime tre partite terminarono però tutte con successi dei neroverdi: il Sassuolo dunque ha una ottima striscia aperta, riuscirà a farla proseguire dopo oltre undici anni di pausa oppure ci sarà un guizzo da parte della Salernitana? (Aggiornamento di Mauro Mantegazza)

DIRETTA SASSUOLO SALERNITANA STREAMING VIDEO E TV: COME SEGUIRE LA PARTITA

La diretta tv di Sassuolo Salernitana sarà più correttamente una diretta streaming video sulla piattaforma DAZN, che da questa stagione detiene i diritti per trasmettere in esclusiva l’intero campionato di Serie A. Questa non è una delle partite che saranno visibili anche su Sky, di conseguenza il punto di riferimento sarà esclusivamente DAZN visibile tramite l’app su smart tv o pc o con l’ausilio di dispositivi mobili come tablet o smartphone.

RISULTATO SCONTATO?

Sassuolo Salernitana, in diretta domenica 26 settembre 2021 alle ore 15.00 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia, sarà una sfida valevole per la sesta giornata d’andata del campionato di Serie A. Per i neroverdi tre sconfitte consecutive nelle ultime partite: dopo la beffa subita a Roma il tecnico Dionisi ha visto i suoi non riprendersi più e sono arrivati anche i ko contro Torino e Atalanta a rendere complicata la classifica di inizio stagione per il Sassuolo: un nuovo ko potrebbe ufficialmente aprire la crisi per gli emiliani.

Dall’altra parte la Salernitana resta ultima con un solo punto in classifica, ma nel turno infrasettimanale contro il Verona i granata hanno opposto una reazione importante, andando sotto di due gol ma riuscendo a muovere la classifica, rimontando sul 2-2 grazie alle reti messe a segno da Gondo e da Mamadou Coulibaly. Le due squadre non si affrontano in campionato dal 15 maggio 2010, nel campionato di serie B allora il Sassuolo espugnò lo stadio Arechi con un perentorio 1-4. Ultima vittoria della Salernitana in casa contro in neroverdi, di misura 1-0, datata invece 30 agosto 2008, sempre nel campionato cadetto.

PROBABILI FORMAZIONI SASSUOLO SALERNITANA

Le probabili formazioni della diretta Sassuolo Salernitana, match che andrà in scena al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Per il Sassuolo, Alessio Dionisi schiererà la squadra con un 4-2-3-1 come modulo. Questa la formazione di partenza: Consigli; Toljan, Chiriches, G. Ferrari, Rogerio; Frattesi, M. Lopez; Djuricic, Raspadori, Boga; Scamacca. Risponderà la Salernitana allenata da Fabrizio Castori con un 3-4-1-2 così schierato dal primo minuto: Belec; Gyomber, Strandberg, Jaroszynski; Kechrida, M. Coulibaly, Di Tacchio, Ranieri; Ribery; Djuric, Gondo.

LE QUOTE PER LE SCOMMESSE

Per chi vorrà scommettere sul match al Mapei Stadium di Reggio Emilia, ecco le quote fissate dall’agenzia di scommesse Snai. La vittoria del Sassuolo con il segno 1 viene proposta a una quota di 1.43, l’eventuale pareggio con il segno X viene offerto a una quota di 4.75, mentre l’eventuale successo della Salernitana, abbinato al segno 2, viene fissato a una quota di 6.75.



